Зеленский ввел санкции против свердловских компаний

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Под санкции Зеленского попали компании: «Ди-Ай-Си», «Альтернатива», «Авионика-ВПК» и другие Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против 293 российских и белорусских компаний. Под ограничения, в частности, попали и свердловские предприятия: «Пауэр Телеком», «Евразгарант», «Ди-Ай-Си», «Компонент», «Авионика-ВПК» и другие. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«Ввести санкции против „Пауэр Телеком“, „Евразгарант“, „Ди-Ай-Си“, „Компонент“, „Авионика-ВПК“, „Тактика“, „АФМ Сервис“, „Альтернатива“», — говорится в документе. Указанные компании имеют отношение к военно-промышленному комплексу. Санкции действуют десять лет.

Ранее Зеленский вводил санкции против «СКБ Контур» и 11 других компаний из Екатеринбурга. Также под ограничения украинского лидера попал сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.

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Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против 293 российских и белорусских компаний. Под ограничения, в частности, попали и свердловские предприятия: «Пауэр Телеком», «Евразгарант», «Ди-Ай-Си», «Компонент», «Авионика-ВПК» и другие. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера. «Ввести санкции против „Пауэр Телеком“, „Евразгарант“, „Ди-Ай-Си“, „Компонент“, „Авионика-ВПК“, „Тактика“, „АФМ Сервис“, „Альтернатива“», — говорится в документе. Указанные компании имеют отношение к военно-промышленному комплексу. Санкции действуют десять лет. Ранее Зеленский вводил санкции против «СКБ Контур» и 11 других компаний из Екатеринбурга. Также под ограничения украинского лидера попал сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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