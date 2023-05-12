Зеленский ввел санкции против свердловских компаний 12 мая 2023 в 22:06 Размер текста - 17 + Под санкции Зеленского попали компании: «Ди-Ай-Си», «Альтернатива», «Авионика-ВПК» и другие Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против 293 российских и белорусских компаний. Под ограничения, в частности, попали и свердловские предприятия: «Пауэр Телеком», «Евразгарант», «Ди-Ай-Си», «Компонент», «Авионика-ВПК» и другие. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера. «Ввести санкции против „Пауэр Телеком“, „Евразгарант“, „Ди-Ай-Си“, „Компонент“, „Авионика-ВПК“, „Тактика“, „АФМ Сервис“, „Альтернатива“», — говорится в документе. Указанные компании имеют отношение к военно-промышленному комплексу. Санкции действуют десять лет. Ранее Зеленский вводил санкции против «СКБ Контур» и 11 других компаний из Екатеринбурга. Также под ограничения украинского лидера попал сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий. Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая ввел санкции против 293 российских и белорусских компаний. Под ограничения, в частности, попали и свердловские предприятия: «Пауэр Телеком», «Евразгарант», «Ди-Ай-Си», «Компонент», «Авионика-ВПК» и другие. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера. «Ввести санкции против „Пауэр Телеком“, „Евразгарант“, „Ди-Ай-Си“, „Компонент“, „Авионика-ВПК“, „Тактика“, „АФМ Сервис“, „Альтернатива“», — говорится в документе. Указанные компании имеют отношение к военно-промышленному комплексу. Санкции действуют десять лет. Ранее Зеленский вводил санкции против «СКБ Контур» и 11 других компаний из Екатеринбурга. Также под ограничения украинского лидера попал сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям