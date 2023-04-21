Зеленский ввел санкции против свердловского сенатора Шептия

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий попал под санкции президента Украины Владимира Зеленского. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.
«Шептий Виктор Анатольевич, дата рождения 25 декабря 1965 года», — следует из документа. Срок действия санкций составляет десять лет.
Согласно санкциям, Шептий не может пользоваться и распоряжаться своими активами на территории Украины, приезжать туда и выводить оттуда капитал. Также сенатор не сможет приобретать в собственность земельные участки на Украине.
Ранее Владимир Зеленский вводил санкции против полузащитника футбольного клуба «Урал» Юрия Газинского и мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР по биатлону Михаила Шашилова. Также под ограничения попадали «СКБ Контур» и еще 11 IT-компаний из Екатеринбурга.
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