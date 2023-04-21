21 апреля 2023

Зеленский ввел санкции против свердловского сенатора Шептия

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Президиум политсовета ЕР СО. Екатеринбург, шептий виктор, портрет
Виктор Шептий теперь не сможет приехать на Украине ближайшие десять лет Фото:
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Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий попал под санкции президента Украины Владимира Зеленского. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«Шептий Виктор Анатольевич, дата рождения 25 декабря 1965 года», — следует из документа. Срок действия санкций составляет десять лет.

Согласно санкциям, Шептий не может пользоваться и распоряжаться своими активами на территории Украины, приезжать туда и выводить оттуда капитал. Также сенатор не сможет приобретать в собственность земельные участки на Украине.

Ранее Владимир Зеленский вводил санкции против полузащитника футбольного клуба «Урал» Юрия Газинского и мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР по биатлону Михаила Шашилова. Также под ограничения попадали «СКБ Контур» и еще 11 IT-компаний из Екатеринбурга.

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Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий попал под санкции президента Украины Владимира Зеленского. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера. «Шептий Виктор Анатольевич, дата рождения 25 декабря 1965 года», — следует из документа. Срок действия санкций составляет десять лет. Согласно санкциям, Шептий не может пользоваться и распоряжаться своими активами на территории Украины, приезжать туда и выводить оттуда капитал. Также сенатор не сможет приобретать в собственность земельные участки на Украине. Ранее Владимир Зеленский вводил санкции против полузащитника футбольного клуба «Урал» Юрия Газинского и мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР по биатлону Михаила Шашилова. Также под ограничения попадали «СКБ Контур» и еще 11 IT-компаний из Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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