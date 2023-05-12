NYT: Зеленский отправил секретное послание Западу о контрнаступлении

12 мая 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Зеленский соврал о переносе контрнаступления, чтобы получить больше оружия, заявила Мария Золкина Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский блефовал, когда анонсировал перенос контрнаступления ВСУ. Об этом заявила киевский аналитик Мария Золкина. Она уточнила, что украинский лидер сделал это, чтобы предупредить Запад о провале операции. «Это (заявление о переносе контрнаступления — прим. URA.RU) было частью политического заявления, чтобы заставить западных партнеров ускорить поставки», — сообщила Золкина газете The New York Times . Она уточнила, что Зеленский стремился управлять ожиданиями Запада на случай, если наступление провалится. Ранее Зеленский заявил о переносе контрнаступления ВСУ, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, Киев ожидает поставки от Запада и пока не рискует начинать операцию. Однако Украина совершила попытку наступления спустя день после заявления.

Президент Украины Владимир Зеленский блефовал, когда анонсировал перенос контрнаступления ВСУ. Об этом заявила киевский аналитик Мария Золкина. Она уточнила, что украинский лидер сделал это, чтобы предупредить Запад о провале операции. «Это (заявление о переносе контрнаступления — прим. URA.RU) было частью политического заявления, чтобы заставить западных партнеров ускорить поставки», — сообщила Золкина газете The New York Times. Она уточнила, что Зеленский стремился управлять ожиданиями Запада на случай, если наступление провалится. Ранее Зеленский заявил о переносе контрнаступления ВСУ, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, Киев ожидает поставки от Запада и пока не рискует начинать операцию. Однако Украина совершила попытку наступления спустя день после заявления.