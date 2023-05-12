В Миассе под колесами поезда погибла 11-летняя девочка

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Прибытие детей из Донецка. Челябинск, вокзал, поезд, железнодорожный транспорт, ржд, железная дорога
Трагедия произошла на железнодорожном переходе практически в центре города Фото:

В городе Миасс 12 мая под колесами поезда погибла 11-летняя школьница. Об это. URA.RU сообщили источники в Миассе.

«Трагедия произошла на железнодорожном переходе практически в центре города, между Комарово и Первомайкой. Девочка оказалась перед идущим поездом. Машинист не успел затормозить и школьница погибла», — рассказал источник.

Случившееся обсуждают в социальных сетях. В паблике «Инцидент Миасс» во контакте пользователи пишут, что движение на железнодорожном переходе регулировалось светофором. Причины трагедии выясняют следователи.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу следственного управления СКР по региону. Там не смогли дать комментарий.

Ранее в Магнитогорске рабочий цементного завода погиб, попав под поезд, следовавший по маршруту «Магнитогорск-Челябинск». ЧП произошло на станции «Цемзавод» Южно-Уральской железной дороги.

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В городе Миасс 12 мая под колесами поезда погибла 11-летняя школьница. Об это. URA.RU сообщили источники в Миассе. «Трагедия произошла на железнодорожном переходе практически в центре города, между Комарово и Первомайкой. Девочка оказалась перед идущим поездом. Машинист не успел затормозить и школьница погибла», — рассказал источник. Случившееся обсуждают в социальных сетях. В паблике «Инцидент Миасс» во контакте пользователи пишут, что движение на железнодорожном переходе регулировалось светофором. Причины трагедии выясняют следователи. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу следственного управления СКР по региону. Там не смогли дать комментарий. Ранее в Магнитогорске рабочий цементного завода погиб, попав под поезд, следовавший по маршруту «Магнитогорск-Челябинск». ЧП произошло на станции «Цемзавод» Южно-Уральской железной дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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