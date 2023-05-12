В Миассе под колесами поезда погибла 11-летняя девочка

В городе Миасс 12 мая под колесами поезда погибла 11-летняя школьница. Об это. URA.RU сообщили источники в Миассе.
«Трагедия произошла на железнодорожном переходе практически в центре города, между Комарово и Первомайкой. Девочка оказалась перед идущим поездом. Машинист не успел затормозить и школьница погибла», — рассказал источник.
Случившееся обсуждают в социальных сетях. В паблике «Инцидент Миасс» во контакте пользователи пишут, что движение на железнодорожном переходе регулировалось светофором. Причины трагедии выясняют следователи.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу следственного управления СКР по региону. Там не смогли дать комментарий.
Ранее в Магнитогорске рабочий цементного завода погиб, попав под поезд, следовавший по маршруту «Магнитогорск-Челябинск». ЧП произошло на станции «Цемзавод» Южно-Уральской железной дороги.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.