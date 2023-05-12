Минобороны предупредило россиян о фейковых электронных повестках 12 мая 2023 в 22:36 Размер текста - 17 + Фейковые электронные повестки рассылаются провокаторами с Украины, заявили в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинские провокаторы рассылают россиянам фейковые электронные повестки с целью получения доступа к персональным данным граждан и осуществления психологического давления на население России. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные повестки», — заявили в Минобороны . Там добавили, что данные операции проводятся для получения доступа к личным данным россиян и оказания психологического давления. Внутри рассылаемых писем также содержатся различные вирусы, которые передают персональные данные. В Минобороны подчеркнули, что в соответствии с российским законодательством рассылка мобилизационных документов и повесток с помощью электронной почты невозможна. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что повестки на посещение военных сборов будут дублироваться электронным вариантом. Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал указ о введении в России электронного реестра военнообязанных и вручении электронных повесток о призыве, передает РАПСИ. Украинские провокаторы рассылают россиянам фейковые электронные повестки с целью получения доступа к персональным данным граждан и осуществления психологического давления на население России. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные повестки», — заявили в Минобороны. Там добавили, что данные операции проводятся для получения доступа к личным данным россиян и оказания психологического давления. Внутри рассылаемых писем также содержатся различные вирусы, которые передают персональные данные. В Минобороны подчеркнули, что в соответствии с российским законодательством рассылка мобилизационных документов и повесток с помощью электронной почты невозможна. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что повестки на посещение военных сборов будут дублироваться электронным вариантом. Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал указ о введении в России электронного реестра военнообязанных и вручении электронных повесток о призыве, передает РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям