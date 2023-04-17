Военком Москвы заявил, что электронные повестки начнут приходить весной

Уже этой весной будет запущена тестовая рассылка электронных повесток россиянам. Об этом рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев.
«Повестки через портал „Госуслуги“ начнут рассылаться в тестовом формате уже во время весеннего призыва», — заявил Локтев в пресс-центре «МК». Он добавил, что помимо рассылки повесток через «Госуслуги» призывников будут оповещать с помощью смс-сообщений и в режиме телефонных звонков.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон об электронных повестках. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова,
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