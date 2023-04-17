Военком Москвы заявил, что электронные повестки начнут приходить весной

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Электронные повестки начнут рассылать уже этой весной, заявил Максим Локтев Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Уже этой весной будет запущена тестовая рассылка электронных повесток россиянам. Об этом рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев.

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«Повестки через портал „Госуслуги“ начнут рассылаться в тестовом формате уже во время весеннего призыва», — заявил Локтев в пресс-центре «МК». Он добавил, что помимо рассылки повесток через «Госуслуги» призывников будут оповещать с помощью смс-сообщений и в режиме телефонных звонков.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон об электронных повестках. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, цель новшества заключается в обеспечении справедливости и равенства россиян.

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Уже этой весной будет запущена тестовая рассылка электронных повесток россиянам. Об этом рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев. «Повестки через портал „Госуслуги“ начнут рассылаться в тестовом формате уже во время весеннего призыва», — заявил Локтев в пресс-центре «МК». Он добавил, что помимо рассылки повесток через «Госуслуги» призывников будут оповещать с помощью смс-сообщений и в режиме телефонных звонков. Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон об электронных повестках. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, цель новшества заключается в обеспечении справедливости и равенства россиян.
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Ссылки по теме
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