Минцифры: оснований для отправки повесток через «Госуслуги» нет

17 апреля 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Конкретные способы доставки электронных повесток должно определить правительство, сообщили в Минцифры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Принятый ранее закон о цифровизации воинского учета не содержит в себе оснований для рассылки электронных повесток через портал «Госуслуги». Об этом заявили в Минцифры. «Оснований для рассылки повесток через портал „Госуслуг“ сейчас нет», — говорится в официальном telegram-канале Минцифры. Там добавили, что обозначить способы доставки электронных повесток должно правительство РФ, выпустив специальное постановление, так как в действующем законе о повышении цифровизации воинского учета нет сведений о рассылке оповещений через «Госуслуги». Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон об электронных повестках. Лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил, что данное решение принято для борьбы с уклонением от призыва.

Принятый ранее закон о цифровизации воинского учета не содержит в себе оснований для рассылки электронных повесток через портал «Госуслуги». Об этом заявили в Минцифры. «Оснований для рассылки повесток через портал „Госуслуг“ сейчас нет», — говорится в официальном telegram-канале Минцифры. Там добавили, что обозначить способы доставки электронных повесток должно правительство РФ, выпустив специальное постановление, так как в действующем законе о повышении цифровизации воинского учета нет сведений о рассылке оповещений через «Госуслуги». Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон об электронных повестках. Лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил, что данное решение принято для борьбы с уклонением от призыва.