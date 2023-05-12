12 мая 2023

В ЛНР допустили, что ВСУ обстреляли Луганск ракетами комплекса «Гром»

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ВСУ обстреляли Луганск ракетами, предположительно, ОТРК «Гром» украинского производства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли Луганск (ЛНР) двумя крылатыми ракетами, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК). В результате обстрела повреждены жилые и административные дома.

«В результате обстрела Луганск с применением двух крылатых ракет (предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса „Гром“, украинского производства). Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий „Поли-пак“ и „Милам“, а также повреждено остекление 6 жилых домов», — сообщили в telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК».

Ранее предполагалось, что два взрыва, прогремевших в Луганске, произошли из-за обстрела крылатыми ракетами Storm Shadow. В пользу версии говорила дальность расположения украинских позиций от города. По информации RT, в результате взрыва в районе одного из заводов Луганска были видны клубы дыма.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Луганск (ЛНР) двумя крылатыми ракетами, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК). В результате обстрела повреждены жилые и административные дома. «В результате обстрела Луганск с применением двух крылатых ракет (предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса „Гром“, украинского производства). Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий „Поли-пак“ и „Милам“, а также повреждено остекление 6 жилых домов», — сообщили в telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК». Ранее предполагалось, что два взрыва, прогремевших в Луганске, произошли из-за обстрела крылатыми ракетами Storm Shadow. В пользу версии говорила дальность расположения украинских позиций от города. По информации RT, в результате взрыва в районе одного из заводов Луганска были видны клубы дыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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