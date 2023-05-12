В ЛНР допустили, что ВСУ обстреляли Луганск ракетами комплекса «Гром»

Вооруженные силы Украины обстреляли Луганск (ЛНР) двумя крылатыми ракетами, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК). В результате обстрела повреждены жилые и административные дома.
«В результате обстрела Луганск с применением двух крылатых ракет (предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса „Гром“, украинского производства). Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий „Поли-пак“ и „Милам“, а также повреждено остекление 6 жилых домов», — сообщили в
Ранее предполагалось, что два взрыва, прогремевших в Луганске, произошли из-за обстрела крылатыми ракетами Storm Shadow. В пользу версии говорила дальность расположения украинских позиций от города. По информации RT, в результате взрыва в районе одного из заводов Луганска были видны клубы дыма.
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