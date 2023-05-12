Зеленский ввел санкции против челябинского создателя робота «FEDOR»

13 мая 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

12 мая Зеленский ввел новые санкции Фото: Официальный сайт президента Украины Предприятия двух городов Челябинской области попали в новый санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Новый перечень юридических и физических лиц был опубликован на официальном сайте украинского президента 12 мая. «ООО «Инит-Плюс», ООО «Инит-Плюс Софт» Челябинский городской округ. Также АО «Производственный комплекс научно-производственного объединения «Андроидная техника» города Магнитогорска», — сказано в указе Зеленского. Челябинская компания «Инит-Плюс специализируется на производстве безоператорных устройств обслуживания АЗС. Основной вид деятельности «Инит-Плюс Софт» — разработка компьютерного программного обеспечения. НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска является разработчиком и производителем робототехнических систем и комплексов в России. В августе 2019 года на ракете «Союз-2.1а» в первые в истории космонавтики полет совершил робот «FEDOR», созданный НПО «Андроидная техника». Санкции против предприятий Челябинской области введены на десять лет. Ограничительные меры включают в себя блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий. Ранее в санкционный список Зеленского попали стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. Согласно указу, они не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприятия двух городов Челябинской области попали в новый санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Новый перечень юридических и физических лиц был опубликован на официальном сайте украинского президента 12 мая. «ООО «Инит-Плюс», ООО «Инит-Плюс Софт» Челябинский городской округ. Также АО «Производственный комплекс научно-производственного объединения «Андроидная техника» города Магнитогорска», — сказано в указе Зеленского. Челябинская компания «Инит-Плюс специализируется на производстве безоператорных устройств обслуживания АЗС. Основной вид деятельности «Инит-Плюс Софт» — разработка компьютерного программного обеспечения. НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска является разработчиком и производителем робототехнических систем и комплексов в России. В августе 2019 года на ракете «Союз-2.1а» в первые в истории космонавтики полет совершил робот «FEDOR», созданный НПО «Андроидная техника». Санкции против предприятий Челябинской области введены на десять лет. Ограничительные меры включают в себя блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий. Ранее в санкционный список Зеленского попали стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. Согласно указу, они не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал.