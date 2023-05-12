Зеленский ввел санкции против челябинского создателя робота «FEDOR»

Предприятия двух городов Челябинской области попали в новый санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Новый перечень юридических и физических лиц был опубликован на официальном сайте украинского президента 12 мая.
«ООО «Инит-Плюс», ООО «Инит-Плюс Софт» Челябинский городской округ. Также АО «Производственный комплекс научно-производственного объединения «Андроидная техника» города Магнитогорска», — сказано в указе Зеленского.
Челябинская компания «Инит-Плюс специализируется на производстве безоператорных устройств обслуживания АЗС. Основной вид деятельности «Инит-Плюс Софт» — разработка компьютерного программного обеспечения. НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска является разработчиком и производителем робототехнических систем и комплексов в России. В августе 2019 года на ракете «Союз-2.1а» в первые в истории космонавтики полет совершил робот «FEDOR», созданный НПО «Андроидная техника».
Санкции против предприятий Челябинской области введены на десять лет. Ограничительные меры включают в себя блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий.
Ранее в санкционный список Зеленского попали стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. Согласно указу, они не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал.
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