12 мая 2023

Зеленский ввел санкции против челябинского создателя робота «FEDOR»

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
12 мая Зеленский ввел новые санкции Фото:

Предприятия двух городов Челябинской области попали в новый санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Новый перечень юридических и физических лиц был опубликован на официальном сайте украинского президента 12 мая.

«ООО «Инит-Плюс», ООО «Инит-Плюс Софт» Челябинский городской округ. Также АО «Производственный комплекс научно-производственного объединения «Андроидная техника» города Магнитогорска», — сказано в указе Зеленского.

Челябинская компания «Инит-Плюс специализируется на производстве безоператорных устройств обслуживания АЗС. Основной вид деятельности «Инит-Плюс Софт» — разработка компьютерного программного обеспечения. НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска является разработчиком и производителем робототехнических систем и комплексов в России. В августе 2019 года на ракете «Союз-2.1а» в первые в истории космонавтики полет совершил робот «FEDOR», созданный НПО «Андроидная техника».

Санкции против предприятий Челябинской области введены на десять лет. Ограничительные меры включают в себя блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий.

Ранее в санкционный список Зеленского попали стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. Согласно указу, они не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал.

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Предприятия двух городов Челябинской области попали в новый санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Новый перечень юридических и физических лиц был опубликован на официальном сайте украинского президента 12 мая. «ООО «Инит-Плюс», ООО «Инит-Плюс Софт» Челябинский городской округ. Также АО «Производственный комплекс научно-производственного объединения «Андроидная техника» города Магнитогорска», — сказано в указе Зеленского. Челябинская компания «Инит-Плюс специализируется на производстве безоператорных устройств обслуживания АЗС. Основной вид деятельности «Инит-Плюс Софт» — разработка компьютерного программного обеспечения. НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска является разработчиком и производителем робототехнических систем и комплексов в России. В августе 2019 года на ракете «Союз-2.1а» в первые в истории космонавтики полет совершил робот «FEDOR», созданный НПО «Андроидная техника». Санкции против предприятий Челябинской области введены на десять лет. Ограничительные меры включают в себя блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий. Ранее в санкционный список Зеленского попали стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. Согласно указу, они не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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