Эрдоган заявил об укреплении отношений с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об укреплении отношений с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер не думал прекращать отношения из-за недовольства Россией со стороны США, заявил он в интервью местным телеканалам.
«Я не прекращал взаимодействие с Владимиром Путиным из-за того, что, например, Америка негативно относится к России. Наоборот, мы продолжили взаимодействие, настолько сильное, насколько это возможно», —
Торгово-экономические отношения между Турцией и Россией гораздо более крепкие, чем между Турцией и Америкой. И есть еще перспективы развивать их гораздо больше, уверен Тайип Эрдоган. В частности, Турция видит наибольший потенциал в получении доходов от туризма в лице России. Страна даже обогнала Германию, долгое время занимавшую первое место в списке стран, откуда в Турцию приезжало наибольшее число туристов. Невозможно прекратить отношения с таким государством, отметил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган раскритиковал оппозицию Турции за нападки на Россию. Эрдоган заявил, что нападки турецкой оппозиции на Россию не допустимы, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.
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