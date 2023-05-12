12 мая 2023

Эрдоган заявил об укреплении отношений с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Торгово-экономические отношения между Турцией и Россией крепкие, уверен Эрдоган Фото:

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об укреплении отношений с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер не думал прекращать отношения из-за недовольства Россией со стороны США, заявил он в интервью местным телеканалам.

«Я не прекращал взаимодействие с Владимиром Путиным из-за того, что, например, Америка негативно относится к России. Наоборот, мы продолжили взаимодействие, настолько сильное, насколько это возможно», — передает слова Эрдогана телеканал CNN Turk.

Торгово-экономические отношения между Турцией и Россией гораздо более крепкие, чем между Турцией и Америкой. И есть еще перспективы развивать их гораздо больше, уверен Тайип Эрдоган. В частности, Турция видит наибольший потенциал в получении доходов от туризма в лице России. Страна даже обогнала Германию, долгое время занимавшую первое место в списке стран, откуда в Турцию приезжало наибольшее число туристов. Невозможно прекратить отношения с таким государством, отметил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган раскритиковал оппозицию Турции за нападки на Россию. Эрдоган заявил, что нападки турецкой оппозиции на Россию не допустимы, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об укреплении отношений с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер не думал прекращать отношения из-за недовольства Россией со стороны США, заявил он в интервью местным телеканалам. «Я не прекращал взаимодействие с Владимиром Путиным из-за того, что, например, Америка негативно относится к России. Наоборот, мы продолжили взаимодействие, настолько сильное, насколько это возможно», — передает слова Эрдогана телеканал CNN Turk. Торгово-экономические отношения между Турцией и Россией гораздо более крепкие, чем между Турцией и Америкой. И есть еще перспективы развивать их гораздо больше, уверен Тайип Эрдоган. В частности, Турция видит наибольший потенциал в получении доходов от туризма в лице России. Страна даже обогнала Германию, долгое время занимавшую первое место в списке стран, откуда в Турцию приезжало наибольшее число туристов. Невозможно прекратить отношения с таким государством, отметил турецкий лидер. Ранее Эрдоган раскритиковал оппозицию Турции за нападки на Россию. Эрдоган заявил, что нападки турецкой оппозиции на Россию не допустимы, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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