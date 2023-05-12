FT: Зеленский хитрым способом решил помочь ВСУ

FT: Зеленский заявил о переносе контрнаступления ВСУ, чтобы заставить Запад быстрее поставить оружие

13 мая 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Зеленский пытается ускорить поставки оружия с Запада, пишет FT Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление президента Украины Владимира Зеленского о переносе контрнаступления ВСУ может быть стратегией, направленной на то, чтобы заставить Запад поставить больше оружия. Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой ВСУ к наступлению. «Послание президента Украины Владимира Зеленского вполне могло быть финтом или частью стратегии. Она может быть направленна на то, чтобы заставить Запад бросить больше оружия Украине», — передает слова источника газета Financial Times. О планах масштабного наступления на Крым Зеленский заявил в начале 2023 года. Эксперт по безопасности Роман Насонов заявлял, что ВСУ подготовили восемь механизированных бригад общей численностью до 80 тысяч человек для проведения контрнаступательной операции. Ранее слова Зеленского о переносе весеннего контрнаступления киевский аналитик Мария Золкина назвала блефом. Она уточнила, что украинский лидер сделал это, чтобы предупредить Запад о провале операции.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о переносе контрнаступления ВСУ может быть стратегией, направленной на то, чтобы заставить Запад поставить больше оружия. Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой ВСУ к наступлению. «Послание президента Украины Владимира Зеленского вполне могло быть финтом или частью стратегии. Она может быть направленна на то, чтобы заставить Запад бросить больше оружия Украине», — передает слова источника газета Financial Times. О планах масштабного наступления на Крым Зеленский заявил в начале 2023 года. Эксперт по безопасности Роман Насонов заявлял, что ВСУ подготовили восемь механизированных бригад общей численностью до 80 тысяч человек для проведения контрнаступательной операции. Ранее слова Зеленского о переносе весеннего контрнаступления киевский аналитик Мария Золкина назвала блефом. Она уточнила, что украинский лидер сделал это, чтобы предупредить Запад о провале операции.