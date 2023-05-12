FT: Зеленский хитрым способом решил помочь ВСУ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о переносе контрнаступления ВСУ может быть стратегией, направленной на то, чтобы заставить Запад поставить больше оружия. Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой ВСУ к наступлению.
«Послание президента Украины Владимира Зеленского вполне могло быть финтом или частью стратегии. Она может быть направленна на то, чтобы заставить Запад бросить больше оружия Украине», —
О планах масштабного наступления на Крым Зеленский заявил в начале 2023 года. Эксперт по безопасности Роман Насонов заявлял, что ВСУ подготовили восемь механизированных бригад общей численностью до 80 тысяч человек для проведения контрнаступательной операции.
Ранее слова Зеленского о переносе весеннего контрнаступления киевский аналитик Мария Золкина назвала блефом. Она уточнила, что украинский лидер сделал это, чтобы предупредить Запад о провале операции.
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