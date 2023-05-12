12 мая 2023

FT: Зеленский хитрым способом решил помочь ВСУ

FT: Зеленский заявил о переносе контрнаступления ВСУ, чтобы заставить Запад быстрее поставить оружие
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский пытается ускорить поставки оружия с Запада, пишет FT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о переносе контрнаступления ВСУ может быть стратегией, направленной на то, чтобы заставить Запад поставить больше оружия. Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой ВСУ к наступлению.

«Послание президента Украины Владимира Зеленского вполне могло быть финтом или частью стратегии. Она может быть направленна на то, чтобы заставить Запад бросить больше оружия Украине», — передает слова источника газета Financial Times.

О планах масштабного наступления на Крым Зеленский заявил в начале 2023 года. Эксперт по безопасности Роман Насонов заявлял, что ВСУ подготовили восемь механизированных бригад общей численностью до 80 тысяч человек для проведения контрнаступательной операции.

Ранее слова Зеленского о переносе весеннего контрнаступления киевский аналитик Мария Золкина назвала блефом. Она уточнила, что украинский лидер сделал это, чтобы предупредить Запад о провале операции.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о переносе контрнаступления ВСУ может быть стратегией, направленной на то, чтобы заставить Запад поставить больше оружия. Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой ВСУ к наступлению. «Послание президента Украины Владимира Зеленского вполне могло быть финтом или частью стратегии. Она может быть направленна на то, чтобы заставить Запад бросить больше оружия Украине», — передает слова источника газета Financial Times. О планах масштабного наступления на Крым Зеленский заявил в начале 2023 года. Эксперт по безопасности Роман Насонов заявлял, что ВСУ подготовили восемь механизированных бригад общей численностью до 80 тысяч человек для проведения контрнаступательной операции. Ранее слова Зеленского о переносе весеннего контрнаступления киевский аналитик Мария Золкина назвала блефом. Она уточнила, что украинский лидер сделал это, чтобы предупредить Запад о провале операции.
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