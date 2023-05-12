12 мая 2023

Свердловчан призвали не ходить в парки

Нижнетуринцев попросили не ходить в парки из-за обработки от клещей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Крыма. Крым, крым, отпуск, парк, отдых, туризм
В Нижнетуринском округе два парка обработают против клещей Фото:

Жителей Нижнетуринского городского округа (Свердловская область) призвали отказаться от посещения парков «Центральный» и «Восточный» 15 и 16 мая из-за противоклещевой обработки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В „Центральном“ и „Восточном“ 15 мая с 09:00 проведут акарицидную обработку. Убедительно просим всех отказаться от посещения этих парков 15 и 16 мая», — пишет пресс-служба мэрии Нижнетуринского ГО в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что свердловчане, приехавшие на кладбище, рискуют быть укушены клещами. Жителям региона необходимо соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Нижнетуринского городского округа (Свердловская область) призвали отказаться от посещения парков «Центральный» и «Восточный» 15 и 16 мая из-за противоклещевой обработки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «В „Центральном“ и „Восточном“ 15 мая с 09:00 проведут акарицидную обработку. Убедительно просим всех отказаться от посещения этих парков 15 и 16 мая», — пишет пресс-служба мэрии Нижнетуринского ГО в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что свердловчане, приехавшие на кладбище, рискуют быть укушены клещами. Жителям региона необходимо соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...