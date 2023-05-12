Свердловчан призвали не ходить в парки

Жителей Нижнетуринского городского округа (Свердловская область) призвали отказаться от посещения парков «Центральный» и «Восточный» 15 и 16 мая из-за противоклещевой обработки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«В „Центральном“ и „Восточном“ 15 мая с 09:00 проведут акарицидную обработку. Убедительно просим всех отказаться от посещения этих парков 15 и 16 мая», — пишет пресс-служба мэрии Нижнетуринского ГО в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что свердловчане, приехавшие на кладбище, рискуют быть укушены клещами. Жителям региона необходимо соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя.
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