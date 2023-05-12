Свердловчан призвали не ходить в парки Нижнетуринцев попросили не ходить в парки из-за обработки от клещей 13 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 + В Нижнетуринском округе два парка обработают против клещей Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Жителей Нижнетуринского городского округа (Свердловская область) призвали отказаться от посещения парков «Центральный» и «Восточный» 15 и 16 мая из-за противоклещевой обработки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «В „Центральном“ и „Восточном“ 15 мая с 09:00 проведут акарицидную обработку. Убедительно просим всех отказаться от посещения этих парков 15 и 16 мая», — пишет пресс-служба мэрии Нижнетуринского ГО в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что свердловчане, приехавшие на кладбище, рискуют быть укушены клещами. Жителям региона необходимо соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя. Жителей Нижнетуринского городского округа (Свердловская область) призвали отказаться от посещения парков «Центральный» и «Восточный» 15 и 16 мая из-за противоклещевой обработки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «В „Центральном“ и „Восточном“ 15 мая с 09:00 проведут акарицидную обработку. Убедительно просим всех отказаться от посещения этих парков 15 и 16 мая», — пишет пресс-служба мэрии Нижнетуринского ГО в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что свердловчане, приехавшие на кладбище, рискуют быть укушены клещами. Жителям региона необходимо соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям