24 апреля 2023

Свердловчанам объяснили, почему опасно появляться на кладбище

Роспотребнадзор: свердловчанам, посещающим кладбище, следует остерегаться клещей
© Служба новостей «URA.RU»
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Период самоизоляции. Пермь, крест, могила, кладбище
Свердловчане после похода на кладбище чаще обращаются к врачам из-за укусов клещей Фото:

Свердловчане, приехавшие на кладбище, рискуют быть укушены клещами, поэтому необходимо соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

«По опыту прошлых лет после массового посещения кладбищ наблюдается рост числа клещевых покусов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там объяснили, что для безопасного посещения кладбища нужно соблюдать рекомендации специалистов.

В частности, свердловчанам советуют по возможности надевать светлую одежду — на ней лучше видно клеща. Ткань должна закрывать как можно больше участков тела, а рукава и штанины должны плотно прилегать к коже. Брюки советуют заправить в носки. Кроме этого, желательно осматривать себя раз в час и пользоваться средствами от клещей. В таком случае поход на кладбище будет безопасен, резюмировали в Роспотребнадзоре.

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Свердловчане, приехавшие на кладбище, рискуют быть укушены клещами, поэтому необходимо соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. «По опыту прошлых лет после массового посещения кладбищ наблюдается рост числа клещевых покусов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там объяснили, что для безопасного посещения кладбища нужно соблюдать рекомендации специалистов. В частности, свердловчанам советуют по возможности надевать светлую одежду — на ней лучше видно клеща. Ткань должна закрывать как можно больше участков тела, а рукава и штанины должны плотно прилегать к коже. Брюки советуют заправить в носки. Кроме этого, желательно осматривать себя раз в час и пользоваться средствами от клещей. В таком случае поход на кладбище будет безопасен, резюмировали в Роспотребнадзоре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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