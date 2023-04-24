Свердловчанам объяснили, почему опасно появляться на кладбище

Роспотребнадзор: свердловчанам, посещающим кладбище, следует остерегаться клещей

25 апреля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Свердловчане после похода на кладбище чаще обращаются к врачам из-за укусов клещей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Свердловчане, приехавшие на кладбище, рискуют быть укушены клещами, поэтому необходимо соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. «По опыту прошлых лет после массового посещения кладбищ наблюдается рост числа клещевых покусов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там объяснили, что для безопасного посещения кладбища нужно соблюдать рекомендации специалистов. В частности, свердловчанам советуют по возможности надевать светлую одежду — на ней лучше видно клеща. Ткань должна закрывать как можно больше участков тела, а рукава и штанины должны плотно прилегать к коже. Брюки советуют заправить в носки. Кроме этого, желательно осматривать себя раз в час и пользоваться средствами от клещей. В таком случае поход на кладбище будет безопасен, резюмировали в Роспотребнадзоре.

Свердловчане, приехавшие на кладбище, рискуют быть укушены клещами, поэтому необходимо соблюдать рекомендации, чтобы обезопасить себя. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. «По опыту прошлых лет после массового посещения кладбищ наблюдается рост числа клещевых покусов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там объяснили, что для безопасного посещения кладбища нужно соблюдать рекомендации специалистов. В частности, свердловчанам советуют по возможности надевать светлую одежду — на ней лучше видно клеща. Ткань должна закрывать как можно больше участков тела, а рукава и штанины должны плотно прилегать к коже. Брюки советуют заправить в носки. Кроме этого, желательно осматривать себя раз в час и пользоваться средствами от клещей. В таком случае поход на кладбище будет безопасен, резюмировали в Роспотребнадзоре.