12 мая 2023
11 мая 2023
10 мая 2023

В ЯНАО мэрия сообщила об отмене популярного автобусного маршрута. Скрин

Власти Ноябрьска отменили автобусные маршруты, востребованные у горожан
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске отменили автобусные маршруты №14 и №14а Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) отменили автобусные маршруты № 14 и № 14а, востребованные у горожан, так как следовали до городской больницы. Маршруты отменены из-за претензий к качеству оказываемых перевозчиком услуг, поясняется в документе с официальным ответом администрации, опубликованном в социальной сети.

«Правоотношения с перевозчиком, связанные с перевозкой пассажиров по маршрутам № 14 и № 14а, прекращены в результате претензионной работы, ввиду некачественного предоставления услуг (отстутствия автобусов на маршрутах и, как следствие, систематического нарушения расписания автобусных маршрутов. Соцстандартом транспортного обслуживания в городах с численностью населения до 500 тысяч человек, с целью перемещения в любую точку [города] допустима одна пересадка, поэтому изменения схемы маршрутов № 1 и № 8 не планируется», — сообщила начальник городского управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Юлия Смирнова в документе, опубликованном в группе «Нетипичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

Пост набрал более сорока комментариев, почти во всех местные жители сообщают, что прямой маршрут был востребованным и удобным. «Удобный был маршрут: живу возле Храма, работаю на улице Республики — идеальненько и в ЦГБ удобно», — написала Ирина. «Очень нужен этот маршрут, от ДШИ на улицу Мира и улицу Цоя больше не на чем добраться», — сообщила Анастасия. «Самые востребованные у горожан маршруты», — подтвердила Наталья.

Ранее URA.RU рассказало, что мэрия Ноябрьска ищет поставщика автобусов для муниципальных маршрутов. Оплата за пассажирский транспорт будет осуществляться за счет бюджета города Ноябрьска.

Власти Ноябрьска объяснили, почему отменили популярные у жителей автобусные маршруты
Власти Ноябрьска объяснили, почему отменили популярные у жителей автобусные маршруты
Фото:
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В Ноябрьске (ЯНАО) отменили автобусные маршруты № 14 и № 14а, востребованные у горожан, так как следовали до городской больницы. Маршруты отменены из-за претензий к качеству оказываемых перевозчиком услуг, поясняется в документе с официальным ответом администрации, опубликованном в социальной сети. «Правоотношения с перевозчиком, связанные с перевозкой пассажиров по маршрутам № 14 и № 14а, прекращены в результате претензионной работы, ввиду некачественного предоставления услуг (отстутствия автобусов на маршрутах и, как следствие, систематического нарушения расписания автобусных маршрутов. Соцстандартом транспортного обслуживания в городах с численностью населения до 500 тысяч человек, с целью перемещения в любую точку [города] допустима одна пересадка, поэтому изменения схемы маршрутов № 1 и № 8 не планируется», — сообщила начальник городского управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Юлия Смирнова в документе, опубликованном в группе «Нетипичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Пост набрал более сорока комментариев, почти во всех местные жители сообщают, что прямой маршрут был востребованным и удобным. «Удобный был маршрут: живу возле Храма, работаю на улице Республики — идеальненько и в ЦГБ удобно», — написала Ирина. «Очень нужен этот маршрут, от ДШИ на улицу Мира и улицу Цоя больше не на чем добраться», — сообщила Анастасия. «Самые востребованные у горожан маршруты», — подтвердила Наталья. Ранее URA.RU рассказало, что мэрия Ноябрьска ищет поставщика автобусов для муниципальных маршрутов. Оплата за пассажирский транспорт будет осуществляться за счет бюджета города Ноябрьска.
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