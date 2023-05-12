В Челябинске автомобиль сбил пешеходов на остановке

13 мая 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Иномарка вылетела на остановку после столкновения с другой машиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске автомобиль в результате ДТП вылетел на остановку общественного транспорта и сбил пешеходов. По данным ГИБДД Челябинска, в аварии пострадали четыре человека. «В 10:10 около дома № 22/7 по улице Марченко столкнулись Volkswagen и Volvo. После удара вторая машина продолжила движение, наехав на остановку общественного транспорта», — уточнили в Госавтоинспекции. По предварительным данным, пострадали оба водителя, 1992 и 1984 годов рождения. На остановке общественного транспорта пострадали две женщины, 1975 и 1980 годов рождения. По факту ДТП ведется проверка, опрашиваются все участники аварии. В начале марта аналогичная авария произошла на остановке «Публичная библиотека». Столкнулись Volkswagen и Kia. Один из автомобилей вылетел на остановку, пострадали две женщины.

В Челябинске автомобиль в результате ДТП вылетел на остановку общественного транспорта и сбил пешеходов. По данным ГИБДД Челябинска, в аварии пострадали четыре человека. «В 10:10 около дома № 22/7 по улице Марченко столкнулись Volkswagen и Volvo. После удара вторая машина продолжила движение, наехав на остановку общественного транспорта», — уточнили в Госавтоинспекции. По предварительным данным, пострадали оба водителя, 1992 и 1984 годов рождения. На остановке общественного транспорта пострадали две женщины, 1975 и 1980 годов рождения. По факту ДТП ведется проверка, опрашиваются все участники аварии. В начале марта аналогичная авария произошла на остановке «Публичная библиотека». Столкнулись Volkswagen и Kia. Один из автомобилей вылетел на остановку, пострадали две женщины.