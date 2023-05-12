12 мая 2023

В Челябинске автомобиль сбил пешеходов на остановке

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на остановке возле резиденции губернатора. Челябинск, джип, дтп, авария, остановка общественного транспорта, внедорожник
Иномарка вылетела на остановку после столкновения с другой машиной Фото:

В Челябинске автомобиль в результате ДТП вылетел на остановку общественного транспорта и сбил пешеходов. По данным ГИБДД Челябинска, в аварии пострадали четыре человека.

«В 10:10 около дома № 22/7 по улице Марченко столкнулись Volkswagen и Volvo. После удара вторая машина продолжила движение, наехав на остановку общественного транспорта», — уточнили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, пострадали оба водителя, 1992 и 1984 годов рождения. На остановке общественного транспорта пострадали две женщины, 1975 и 1980 годов рождения. По факту ДТП ведется проверка, опрашиваются все участники аварии.

В начале марта аналогичная авария произошла на остановке «Публичная библиотека». Столкнулись Volkswagen и Kia. Один из автомобилей вылетел на остановку, пострадали две женщины.

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В Челябинске автомобиль в результате ДТП вылетел на остановку общественного транспорта и сбил пешеходов. По данным ГИБДД Челябинска, в аварии пострадали четыре человека. «В 10:10 около дома № 22/7 по улице Марченко столкнулись Volkswagen и Volvo. После удара вторая машина продолжила движение, наехав на остановку общественного транспорта», — уточнили в Госавтоинспекции. По предварительным данным, пострадали оба водителя, 1992 и 1984 годов рождения. На остановке общественного транспорта пострадали две женщины, 1975 и 1980 годов рождения. По факту ДТП ведется проверка, опрашиваются все участники аварии. В начале марта аналогичная авария произошла на остановке «Публичная библиотека». Столкнулись Volkswagen и Kia. Один из автомобилей вылетел на остановку, пострадали две женщины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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