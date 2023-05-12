12 мая 2023

Команду тюменских биатлонистов усилит двукратный призер Олимпийских игр

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина перешла в команду Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительный этап кубка мира по биатлону. Тюмень, биатлон, огневой рубеж, стрельба, стрельба в стойке
Нигматуллина перешла в Тюмень из Удмуртии Фото:

Двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина перешла в команду Тюменской области. Об этом рассказал главный тренер региональной сборной Максим Кугаевский.

«Переход согласован, в следующем сезоне она будет представлять Тюменскую область», — рассказал Кугаевский «Матч ТВ». Ранее биатлонистка выступала за Удмуртскую Республику, но пропустила прошедший сезон, так как у спортсменки родился ребенок.

Ранее URA.RU сообщало, что Нигматуллина представляла Россию в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Вместе с ней выступали также Ирина Казакевич (представляет Свердловскую область), Кристина Резцова (ХМАО), Светлана Миронова (Свердловская область) Тогда сборная выиграла серебро, опередив Швецию на 12 секунд.

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Двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина перешла в команду Тюменской области. Об этом рассказал главный тренер региональной сборной Максим Кугаевский. «Переход согласован, в следующем сезоне она будет представлять Тюменскую область», — рассказал Кугаевский «Матч ТВ». Ранее биатлонистка выступала за Удмуртскую Республику, но пропустила прошедший сезон, так как у спортсменки родился ребенок. Ранее URA.RU сообщало, что Нигматуллина представляла Россию в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Вместе с ней выступали также Ирина Казакевич (представляет Свердловскую область), Кристина Резцова (ХМАО), Светлана Миронова (Свердловская область) Тогда сборная выиграла серебро, опередив Швецию на 12 секунд.
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