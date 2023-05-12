Команду тюменских биатлонистов усилит двукратный призер Олимпийских игр

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина перешла в команду Тюменской области

Нигматуллина перешла в Тюмень из Удмуртии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина перешла в команду Тюменской области. Об этом рассказал главный тренер региональной сборной Максим Кугаевский.

«Переход согласован, в следующем сезоне она будет представлять Тюменскую область», — рассказал Кугаевский «Матч ТВ». Ранее биатлонистка выступала за Удмуртскую Республику, но пропустила прошедший сезон, так как у спортсменки родился ребенок.

Ранее URA.RU сообщало, что Нигматуллина представляла Россию в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Вместе с ней выступали также Ирина Казакевич (представляет Свердловскую область), Кристина Резцова (ХМАО), Светлана Миронова (Свердловская область) Тогда сборная выиграла серебро, опередив Швецию на 12 секунд.