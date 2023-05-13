Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии аэростат

В Польше ищут воздушный объект, который, по мнению силовых структур страны, прилетел со стороны республики Беларусь. Об этом сообщает RMF24.
«Польша зафиксировала в воздушном пространстве страны появление воздушного объекта», — пишут авторы польского СМИ. Они отмечают, что объект может являться разведывательным аэростатом, прилетевшим с Беларуси. В настоящий момент наземный поисково-спасательный отряд Территориальных войск обороны проводит проверку по факту происшествия.
Ранее в польском городе 27 апреля находили обломки неопознанной ракеты. В Польше, ссылаясь на неофициальные источники, предполагают, что ракета могла принадлежать РФ.
В Польше ищут воздушный объект, который, по мнению силовых структур страны, прилетел со стороны республики Беларусь. Об этом сообщает RMF24. «Польша зафиксировала в воздушном пространстве страны появление воздушного объекта», — пишут авторы польского СМИ. Они отмечают, что объект может являться разведывательным аэростатом, прилетевшим с Беларуси. В настоящий момент наземный поисково-спасательный отряд Территориальных войск обороны проводит проверку по факту происшествия. Ранее в польском городе 27 апреля находили обломки неопознанной ракеты. В Польше, ссылаясь на неофициальные источники, предполагают, что ракета могла принадлежать РФ.