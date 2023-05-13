Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии аэростат

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Соревнования по снайпингу. Екатеринбург, бинокль
Со стороны Беларуси в Польшу прилетел аэростат, уверены авторы RMF24 Фото:

В Польше ищут воздушный объект, который, по мнению силовых структур страны, прилетел со стороны республики Беларусь. Об этом сообщает RMF24.

«Польша зафиксировала в воздушном пространстве страны появление воздушного объекта», — пишут авторы польского СМИ. Они отмечают, что объект может являться разведывательным аэростатом, прилетевшим с Беларуси. В настоящий момент наземный поисково-спасательный отряд Территориальных войск обороны проводит проверку по факту происшествия.

Ранее в польском городе 27 апреля находили обломки неопознанной ракеты. В Польше, ссылаясь на неофициальные источники, предполагают, что ракета могла принадлежать РФ.

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В Польше ищут воздушный объект, который, по мнению силовых структур страны, прилетел со стороны республики Беларусь. Об этом сообщает RMF24. «Польша зафиксировала в воздушном пространстве страны появление воздушного объекта», — пишут авторы польского СМИ. Они отмечают, что объект может являться разведывательным аэростатом, прилетевшим с Беларуси. В настоящий момент наземный поисково-спасательный отряд Территориальных войск обороны проводит проверку по факту происшествия. Ранее в польском городе 27 апреля находили обломки неопознанной ракеты. В Польше, ссылаясь на неофициальные источники, предполагают, что ракета могла принадлежать РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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