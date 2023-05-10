В Польше заявили, что нашли российскую ракету

RMF24: ракета, найденная на территории Польши в апреле, принадлежит России

10 мая 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

В Польше предполагают, что найденная 27 апреля ракета на их территории принадлежит РФ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Обломки ракеты, которые нашли в конце апреля в Польше, предположительно принадлежат России. Об этом сообщает польское СМИ, ссылаясь на неназванные источники. «Это российская крылатая ракета Ч-55, найденная в Замосце недалеко от Быдгоща. Такие выводы делает Технологический институт ВВС, который формирует для прокуратуры страны экспертное заключение по данному объекту», — пишет RMF24. В своих заявлениях авторы польского СМИ ссылаются на неофициальные данные, которые корреспонденты получили из Технологического института ВВС. В настоящий момент официально информация о российской ракете в Польше не подтверждена. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. 27 апреля в польском городе Быдгоща нашли обломки неопознанной ракеты с «русскими надписями». Предполагалось, что это могли быть остатки авиационной ракеты. В Минобороны Польши предполагали, что ракета могла принадлежать российской стороне, пишет RT. Сами обломки обнаружили в 15 километрах от Быдгоща, пишет «Национальная служба новостей».

Обломки ракеты, которые нашли в конце апреля в Польше, предположительно принадлежат России. Об этом сообщает польское СМИ, ссылаясь на неназванные источники. «Это российская крылатая ракета Ч-55, найденная в Замосце недалеко от Быдгоща. Такие выводы делает Технологический институт ВВС, который формирует для прокуратуры страны экспертное заключение по данному объекту», — пишет RMF24. В своих заявлениях авторы польского СМИ ссылаются на неофициальные данные, которые корреспонденты получили из Технологического института ВВС. В настоящий момент официально информация о российской ракете в Польше не подтверждена. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. 27 апреля в польском городе Быдгоща нашли обломки неопознанной ракеты с «русскими надписями». Предполагалось, что это могли быть остатки авиационной ракеты. В Минобороны Польши предполагали, что ракета могла принадлежать российской стороне, пишет RT. Сами обломки обнаружили в 15 километрах от Быдгоща, пишет «Национальная служба новостей».