Сестра утонувшего в Миассе младенца погибла под колесами поезда

13 мая 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Девочка попала под поезд в центре города Фото: Анна Майорова © URA.RU Старшая сестра малолетнего мальчика, который утонул в ванной в Миассе (Челябинская область), погибла под колесами поезда. Это произошло чуть больше, чем через две недели после смерти младшего ребенка в семье, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «11-летняя школьница, которая погибла под поездом в Миассе, приходилась погибшему младенцу сестрой. В семье осталось еще двое детей», — рассказал источник URA.RU. Младший ребенок утонул в ванной 23 апреля, его 11-летняя сестра погибла 12 мая. После смерти мальчика его мать задержали. Редакция URA.RU направила запрос на комментарий в Центральное межрегиональное СУ на транспорте СКР. Как сообщалось ранее, тело ребенка, которому не было и двух лет, обнаружили старшие дети. Он утонул в ванной, пока родители распивали спиртное. На мать мальчика заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Старшая сестра погибшего мальчика попала под колеса поезда на железнодорожном переходе практически в центре города, между Комарово и Первомайкой.

Старшая сестра малолетнего мальчика, который утонул в ванной в Миассе (Челябинская область), погибла под колесами поезда. Это произошло чуть больше, чем через две недели после смерти младшего ребенка в семье, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «11-летняя школьница, которая погибла под поездом в Миассе, приходилась погибшему младенцу сестрой. В семье осталось еще двое детей», — рассказал источник URA.RU. Младший ребенок утонул в ванной 23 апреля, его 11-летняя сестра погибла 12 мая. После смерти мальчика его мать задержали. Редакция URA.RU направила запрос на комментарий в Центральное межрегиональное СУ на транспорте СКР. Как сообщалось ранее, тело ребенка, которому не было и двух лет, обнаружили старшие дети. Он утонул в ванной, пока родители распивали спиртное. На мать мальчика заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Старшая сестра погибшего мальчика попала под колеса поезда на железнодорожном переходе практически в центре города, между Комарово и Первомайкой.