Shot: в Брянской области упал вертолет

Вертолет упал в Брянской области, информация подтверждена
В Брянской области (город Клинцы) рухнул вертолет. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Вертолет упал в Клинцах Брянской области», — пишут авторы канала. Они отмечают, что вертолет рухнул рядом с жилым домом. Перед падением был слышан хлопок. ТАСС подтвердили информацию в экстренных службах.
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