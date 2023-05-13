Shot: в Брянской области упал вертолет

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
Вертолет упал в Брянской области, информация подтверждена Фото:

В Брянской области (город Клинцы) рухнул вертолет. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Вертолет упал в Клинцах Брянской области», — пишут авторы канала. Они отмечают, что вертолет рухнул рядом с жилым домом. Перед падением был слышан хлопок. ТАСС подтвердили информацию в экстренных службах.

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В Брянской области (город Клинцы) рухнул вертолет. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Вертолет упал в Клинцах Брянской области», — пишут авторы канала. Они отмечают, что вертолет рухнул рядом с жилым домом. Перед падением был слышан хлопок. ТАСС подтвердили информацию в экстренных службах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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