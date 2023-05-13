Киев ударил по Луганску ракетой Storm Shadow

В семи домах были повреждены стекла
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженный силы Украины (ВСУ) снова применили британские ракеты Storm Shadow при обстреле города Луганска в Луганской Народной республике (ЛНР). Были повреждены 25 гаражей и остекление семи домов.
«В результате обстрела ранения получила мирная жительница 1943 года рождения, повреждены остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи», — передает telegram-канал «Представительство ЛНР в СЦКК». Уточняется, что удар был нанесен при помощи ракеты Storm Shadow британского производства.
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