Киев ударил по Луганску ракетой Storm Shadow

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Последствия обстрела 10 корпуса на территории больницы Калинина. Донецк, донецк, обстрел
В семи домах были повреждены стекла Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженный силы Украины (ВСУ) снова применили британские ракеты Storm Shadow при обстреле города Луганска в Луганской Народной республике (ЛНР). Были повреждены 25 гаражей и остекление семи домов.

«В результате обстрела ранения получила мирная жительница 1943 года рождения, повреждены остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи», — передает telegram-канал «Представительство ЛНР в СЦКК». Уточняется, что удар был нанесен при помощи ракеты Storm Shadow британского производства.

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Вооруженный силы Украины (ВСУ) снова применили британские ракеты Storm Shadow при обстреле города Луганска в Луганской Народной республике (ЛНР). Были повреждены 25 гаражей и остекление семи домов. «В результате обстрела ранения получила мирная жительница 1943 года рождения, повреждены остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи», — передает telegram-канал «Представительство ЛНР в СЦКК». Уточняется, что удар был нанесен при помощи ракеты Storm Shadow британского производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...