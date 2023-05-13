Пригожин сообщил о продвижении в Бахмуте

13 мая 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Из 20 зданий за ночь удалось захватить 3 Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения смогли дополнительно продвинуться Бахмуте (Артемовск). За ночь у Вооруженных сил Украины (ВСУ) было отнято еще три здания. «За ночь подразделения ЧВК Вагнер продолжили продвижение в гнезде Бахмута и захватили еще 3 здания», — рассказал Пригожин в аудиосообщении. Запись размещена в telegram-канале его пресс-службы. Ранее он сообщал, что под контролем ВСУ осталось всего 20 зданий. Как заявил Пригожин, после захвата строений Бахмут будет полностью взят. Однако сам добавил, что предстоит взять еще «мелочевку» в частных секторах города.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения смогли дополнительно продвинуться Бахмуте (Артемовск). За ночь у Вооруженных сил Украины (ВСУ) было отнято еще три здания. «За ночь подразделения ЧВК Вагнер продолжили продвижение в гнезде Бахмута и захватили еще 3 здания», — рассказал Пригожин в аудиосообщении. Запись размещена в telegram-канале его пресс-службы. Ранее он сообщал, что под контролем ВСУ осталось всего 20 зданий. Как заявил Пригожин, после захвата строений Бахмут будет полностью взят. Однако сам добавил, что предстоит взять еще «мелочевку» в частных секторах города.