Пригожин сообщил о продвижении в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения смогли дополнительно продвинуться Бахмуте (Артемовск). За ночь у Вооруженных сил Украины (ВСУ) было отнято еще три здания.
«За ночь подразделения ЧВК Вагнер продолжили продвижение в гнезде Бахмута и захватили еще 3 здания», — рассказал Пригожин в аудиосообщении. Запись размещена в
Ранее он сообщал, что под контролем ВСУ осталось всего 20 зданий. Как заявил Пригожин, после захвата строений Бахмут будет полностью взят. Однако сам добавил, что предстоит взять еще «мелочевку» в частных секторах города.
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