Пригожин сообщил о продвижении в Бахмуте

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Из 20 зданий за ночь удалось захватить 3 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения смогли дополнительно продвинуться Бахмуте (Артемовск). За ночь у Вооруженных сил Украины (ВСУ) было отнято еще три здания.

«За ночь подразделения ЧВК Вагнер продолжили продвижение в гнезде Бахмута и захватили еще 3 здания», — рассказал Пригожин в аудиосообщении. Запись размещена в telegram-канале его пресс-службы.

Ранее он сообщал, что под контролем ВСУ осталось всего 20 зданий. Как заявил Пригожин, после захвата строений Бахмут будет полностью взят. Однако сам добавил, что предстоит взять еще «мелочевку» в частных секторах города.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения смогли дополнительно продвинуться Бахмуте (Артемовск). За ночь у Вооруженных сил Украины (ВСУ) было отнято еще три здания. «За ночь подразделения ЧВК Вагнер продолжили продвижение в гнезде Бахмута и захватили еще 3 здания», — рассказал Пригожин в аудиосообщении. Запись размещена в telegram-канале его пресс-службы. Ранее он сообщал, что под контролем ВСУ осталось всего 20 зданий. Как заявил Пригожин, после захвата строений Бахмут будет полностью взят. Однако сам добавил, что предстоит взять еще «мелочевку» в частных секторах города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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