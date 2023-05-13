ТАСС: люди, находившиеся в упавшем в Брянской области вертолете, погибли

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Гражданская авиация. Пермь, вертолет, utair, авиация, ютэйр, вертолетное такси, helicopter
Люди, которые находились на борту вертолета, погибли Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время падения самолета в Брянской области погибли люди, которые находились на борту. Об этом сообщает ТАСС.

«Люди, находившиеся на борту, погибли. <…> В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали», — передает ТАСС.

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Во время падения самолета в Брянской области погибли люди, которые находились на борту. Об этом сообщает ТАСС. «Люди, находившиеся на борту, погибли. <…> В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали», — передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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