ТАСС: люди, находившиеся в упавшем в Брянской области вертолете, погибли

Люди, которые находились на борту вертолета, погибли
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время падения самолета в Брянской области погибли люди, которые находились на борту. Об этом сообщает ТАСС.
«Люди, находившиеся на борту, погибли. <…> В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали», — передает ТАСС.
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