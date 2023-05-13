Mash: пилоты упавшего Су-34 погибли

Экипаж Су-34 погиб в результате падения в Брянской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 погиб в результате падения в Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Экипаж Су-34, который упал в селе Истровка под Стародубом, погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться», — говорится в сообщении. Уточняется, что место падения оцеплено.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
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