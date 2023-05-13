Mash: пилоты упавшего Су-34 погибли

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Экипаж Су-34 погиб в результате падения в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 погиб в результате падения в Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Экипаж Су-34, который упал в селе Истровка под Стародубом, погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться», — говорится в сообщении. Уточняется, что место падения оцеплено.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

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Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 погиб в результате падения в Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Экипаж Су-34, который упал в селе Истровка под Стародубом, погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться», — говорится в сообщении. Уточняется, что место падения оцеплено. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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