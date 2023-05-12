Лучшие семьи из ЯНАО получили гранты от губернатора Артюхова

Грант губернатора составляет 250 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пуровском районе (ЯНАО) на торжественной церемонии восемь семей получили гранты от губернатора Дмитрия Артюхова в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства.

«Сегодня на торжественной церемонии в Пуровском районе наградили восемь лучших семей округа — лауреатов X юбилейной премии „Семья Ямала“. Северяне получили гранты от губернатора по 250 тысяч рублей и дипломы», — говорится в сообщении.

Победители определялись в номинациях: «Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Династия года», «Опекунская (приемная) семья года», «Преодоление», «Золотая семья года», «Спортивная семья года» и «Творческая семья года». Всего на конкурс было подано 52 заявки. Летом лауреаты в номинациях «Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Золотая семья года» и «Династия года» представят регион на федеральном уровне.

Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Надыма (ЯНАО) Ольге Дехтяренко президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня». Отмечается, что в 2020 году семья Дехтяренко одержала победу в ежегодном региональном конкурсе «Семья Ямала» в номинации «Многодетная семья года».