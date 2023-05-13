Украинский генерал Кривонос заявил о преимуществах российской армии перед ВСУ

Армия России превосходит украинскую численностью солдат. А российская экономика способна выдержать эффект от западных санкций. Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.
«На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве», — заявил Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой». Он отметил, что у Украины не получится достичь своих целей во время контрнаступления.
В случае неудачного контрнаступления Киев потеряет поддержку Запада, заявил замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. 11 мая военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный объявил, что армия Украины начала стягивать войска для наступления, передает издание «Ридус».
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