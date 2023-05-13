Украинский генерал Кривонос заявил о преимуществах российской армии перед ВСУ

Украинский генерал Кривонос: российская армия превосходит ВСУ по численности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, стрельбище, война, пулеметчик, стрелки, военные сборы, пехота, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, огневая подготовка, пехотинцы, боестолкновение
Армия России превосходит украинскую по численности, заявил Сергей Кривонос Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России превосходит украинскую численностью солдат. А российская экономика способна выдержать эффект от западных санкций. Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

«На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве», — заявил Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой». Он отметил, что у Украины не получится достичь своих целей во время контрнаступления.

В случае неудачного контрнаступления Киев потеряет поддержку Запада, заявил замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. 11 мая военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный объявил, что армия Украины начала стягивать войска для наступления, передает издание «Ридус».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия России превосходит украинскую численностью солдат. А российская экономика способна выдержать эффект от западных санкций. Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос. «На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве», — заявил Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой». Он отметил, что у Украины не получится достичь своих целей во время контрнаступления. В случае неудачного контрнаступления Киев потеряет поддержку Запада, заявил замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига. 11 мая военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный объявил, что армия Украины начала стягивать войска для наступления, передает издание «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...