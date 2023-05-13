В Госдуме назвали условия для сокращения оттока населения из страны

Депутат Госдумы Нилов: новые рабочие места и приемлемые социальные условия остановят отток людей из РФ

14 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Для россиян нужно создать условия, которые будут лучше, чем в зарубежных странах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Создание новых рабочих мест, реальное улучшение медицинского обслуживания и возможности для обучения и переобучения позволят сократить отток населения из России. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Если у человека нет работы, например, в одном из регионов Дальнего Востока, а рядом в Китае работа по профилю есть, то, чтобы прокормить семью, он будет вынужден ехать на заработки. Это многолетняя проблема. И задача государства состоит в том, чтобы именно здесь, дома, обеспечить людей хорошо оплачиваемыми рабочими местами, бытовыми условиями, нормальной медициной, обучением, возможностью создать семью, перспективами карьерного роста плюс законными гарантиями безопасного бизнеса для ответственных предпринимателей», — сказал Ярослав Нилов. Парламентарий подчеркнул, что также важен вопрос об ассимиляции граждан из других стран, которые приезжают учиться в Россию. «Надо приглашать больше студентов, в том числе из стран бывшего Советского Союза. Это одновременно решает многие геополитические вопросы, это политика мягкой силы. Но самое главное — это вопрос ассимиляции, предоставления гражданства по упрощенной форме для тех, кто здесь получает образование и востребован на рынке труда, например, учителей или врачей», — добавил политик. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил властям разработать дополнительные меры для того, чтобы меньше граждан России уезжали из страны. Таким пунктом дополнена Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Создание новых рабочих мест, реальное улучшение медицинского обслуживания и возможности для обучения и переобучения позволят сократить отток населения из России. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Если у человека нет работы, например, в одном из регионов Дальнего Востока, а рядом в Китае работа по профилю есть, то, чтобы прокормить семью, он будет вынужден ехать на заработки. Это многолетняя проблема. И задача государства состоит в том, чтобы именно здесь, дома, обеспечить людей хорошо оплачиваемыми рабочими местами, бытовыми условиями, нормальной медициной, обучением, возможностью создать семью, перспективами карьерного роста плюс законными гарантиями безопасного бизнеса для ответственных предпринимателей», — сказал Ярослав Нилов. Парламентарий подчеркнул, что также важен вопрос об ассимиляции граждан из других стран, которые приезжают учиться в Россию. «Надо приглашать больше студентов, в том числе из стран бывшего Советского Союза. Это одновременно решает многие геополитические вопросы, это политика мягкой силы. Но самое главное — это вопрос ассимиляции, предоставления гражданства по упрощенной форме для тех, кто здесь получает образование и востребован на рынке труда, например, учителей или врачей», — добавил политик. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил властям разработать дополнительные меры для того, чтобы меньше граждан России уезжали из страны. Таким пунктом дополнена Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации.