Власти Губкинского в ЯНАО по просьбе жителей скорректировали время движения городских автобусных маршрутов под номерами 4 и 5. По информации городской мэрии, изменения касаются утренних рейсов.
«По просьбам жителей города внесены корректировки в расписание движения городских автобусов по маршрутам №№ 4 и 5. Изменилось время отправления утренних рейсов», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Губкинского. Новое расписание будет действовать с 15 мая.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске отменили автобусные маршруты №14 и №14а, востребованные у горожан. Изменения связаны с претензиями к качеству оказываемых перевозчиком услуг.
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