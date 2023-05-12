12 мая 2023
11 мая 2023

Власти города ЯНАО по просьбе жителей изменили расписание автобусов. Фото

Мэрия Губкинского скорректировала расписание автобусов по просьбе жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в городе. Тюмень, остановка, транспорт, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, люди в масках, расписание автобусов
Изменилось время отправления утренних рейсов Фото:

Власти Губкинского в ЯНАО по просьбе жителей скорректировали время движения городских автобусных маршрутов под номерами 4 и 5. По информации городской мэрии, изменения касаются утренних рейсов.

«По просьбам жителей города внесены корректировки в расписание движения городских автобусов по маршрутам №№ 4 и 5. Изменилось время отправления утренних рейсов», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Губкинского. Новое расписание будет действовать с 15 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске отменили автобусные маршруты №14 и №14а, востребованные у горожан. Изменения связаны с претензиями к качеству оказываемых перевозчиком услуг.

Расписание начнет действовать с 15 мая
Расписание начнет действовать с 15 мая

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Власти Губкинского в ЯНАО по просьбе жителей скорректировали время движения городских автобусных маршрутов под номерами 4 и 5. По информации городской мэрии, изменения касаются утренних рейсов. «По просьбам жителей города внесены корректировки в расписание движения городских автобусов по маршрутам №№ 4 и 5. Изменилось время отправления утренних рейсов», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Губкинского. Новое расписание будет действовать с 15 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске отменили автобусные маршруты №14 и №14а, востребованные у горожан. Изменения связаны с претензиями к качеству оказываемых перевозчиком услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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