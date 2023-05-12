Власти города ЯНАО по просьбе жителей изменили расписание автобусов. Фото

Мэрия Губкинского скорректировала расписание автобусов по просьбе жителей

13 мая 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Изменилось время отправления утренних рейсов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Губкинского в ЯНАО по просьбе жителей скорректировали время движения городских автобусных маршрутов под номерами 4 и 5. По информации городской мэрии, изменения касаются утренних рейсов. «По просьбам жителей города внесены корректировки в расписание движения городских автобусов по маршрутам №№ 4 и 5. Изменилось время отправления утренних рейсов», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Губкинского. Новое расписание будет действовать с 15 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске отменили автобусные маршруты №14 и №14а, востребованные у горожан. Изменения связаны с претензиями к качеству оказываемых перевозчиком услуг. Расписание начнет действовать с 15 мая telegram-канал Администрации Губкинского Telegram-канал администрации Губкинского

Власти Губкинского в ЯНАО по просьбе жителей скорректировали время движения городских автобусных маршрутов под номерами 4 и 5. По информации городской мэрии, изменения касаются утренних рейсов. «По просьбам жителей города внесены корректировки в расписание движения городских автобусов по маршрутам №№ 4 и 5. Изменилось время отправления утренних рейсов», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Губкинского. Новое расписание будет действовать с 15 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске отменили автобусные маршруты №14 и №14а, востребованные у горожан. Изменения связаны с претензиями к качеству оказываемых перевозчиком услуг.