Зеленский подарил Папе Римскому икону, нарисованную на остатках бронежилета

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Зеленский приехал к Папе Римскому Франциску в Ватикан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Папе Римскому Франциску икону с изображением Мадонны, нарисованную на остатках бронежилета. Так он ответил на презент от понтифика.

«Папа Римский Франциск подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому небольшую скульптуру, изображающую оливковую ветвь, символ мира. В ответ украинский президент подарил Папе Римскому икону, нарисованную на остатках бронежилета», — сообщает издание corriere.it.

Папа Римский поблагодарил Зеленского за визит. Украинский президент ответил, что для него эта встреча — большая честь.

Ранее Зеленский встречался с Папой Римским в Ватикане в феврале 2020 года. Тогда он посетил понтифика вместе с супругой Еленой. Папа Римский Франциск после начала спецоперации неоднократно призывал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

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Президент Украины Владимир Зеленский вручил Папе Римскому Франциску икону с изображением Мадонны, нарисованную на остатках бронежилета. Так он ответил на презент от понтифика. «Папа Римский Франциск подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому небольшую скульптуру, изображающую оливковую ветвь, символ мира. В ответ украинский президент подарил Папе Римскому икону, нарисованную на остатках бронежилета», — сообщает издание corriere.it. Папа Римский поблагодарил Зеленского за визит. Украинский президент ответил, что для него эта встреча — большая честь. Ранее Зеленский встречался с Папой Римским в Ватикане в феврале 2020 года. Тогда он посетил понтифика вместе с супругой Еленой. Папа Римский Франциск после начала спецоперации неоднократно призывал Россию и Украину сесть за стол переговоров.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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