Зеленский подарил Папе Римскому икону, нарисованную на остатках бронежилета

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Папе Римскому Франциску икону с изображением Мадонны, нарисованную на остатках бронежилета. Так он ответил на презент от понтифика.
«Папа Римский Франциск подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому небольшую скульптуру, изображающую оливковую ветвь, символ мира. В ответ украинский президент подарил Папе Римскому икону, нарисованную на остатках бронежилета», — сообщает издание
Папа Римский поблагодарил Зеленского за визит. Украинский президент ответил, что для него эта встреча — большая честь.
Ранее Зеленский встречался с Папой Римским в Ватикане в феврале 2020 года. Тогда он посетил понтифика вместе с супругой Еленой. Папа Римский Франциск после начала спецоперации неоднократно призывал Россию и Украину сесть за стол переговоров.
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