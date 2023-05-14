14 мая 2023

Зеленский обвинил русских в падении награды Карла Великого на пол

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский обвинил русских из-за упавшей награды Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил русских из-за упавшей на пол награды имени Карла Великого. Премию украинскому лидеру вручали в Ахене (Германия).

Зеленский прервал выступление после того, как трофей упал на пол. «[Это] русские», — сказал он, после чего поднял награду. Трансляцию церемонии вел YouTube-канал Der Spiegel.

Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. В прошлые годы премия присуждалась папе Римскому Франциску, президенту Франции Эммануэлю Макрону и генсеку ООН Антониу Гутеррешу, сообщает «Газета.ру». В этом году награду вручили Владимиру Зеленскому. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа «многим обязана» ему.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил русских из-за упавшей на пол награды имени Карла Великого. Премию украинскому лидеру вручали в Ахене (Германия). Зеленский прервал выступление после того, как трофей упал на пол. «[Это] русские», — сказал он, после чего поднял награду. Трансляцию церемонии вел YouTube-канал Der Spiegel. Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. В прошлые годы премия присуждалась папе Римскому Франциску, президенту Франции Эммануэлю Макрону и генсеку ООН Антониу Гутеррешу, сообщает «Газета.ру». В этом году награду вручили Владимиру Зеленскому. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа «многим обязана» ему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...