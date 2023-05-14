Зеленский обвинил русских в падении награды Карла Великого на пол

Владимир Зеленский обвинил русских из-за упавшей наградыФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил русских из-за упавшей на пол награды имени Карла Великого. Премию украинскому лидеру вручали в Ахене (Германия).
Зеленский прервал выступление после того, как трофей упал на пол. «[Это] русские», — сказал он, после чего поднял награду. Трансляцию церемонии вел YouTube-канал Der Spiegel.
Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. В прошлые годы премия присуждалась папе Римскому Франциску, президенту Франции Эммануэлю Макрону и генсеку ООН Антониу Гутеррешу, сообщает «Газета.ру». В этом году награду вручили Владимиру Зеленскому. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа «многим обязана» ему.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил русских из-за упавшей на пол награды имени Карла Великого. Премию украинскому лидеру вручали в Ахене (Германия). Зеленский прервал выступление после того, как трофей упал на пол. «[Это] русские», — сказал он, после чего поднял награду. Трансляцию церемонии вел YouTube-канал Der Spiegel. Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. В прошлые годы премия присуждалась папе Римскому Франциску, президенту Франции Эммануэлю Макрону и генсеку ООН Антониу Гутеррешу, сообщает «Газета.ру». В этом году награду вручили Владимиру Зеленскому. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа «многим обязана» ему.