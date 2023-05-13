Итальянцы устроили митинг против Зеленского и поставок оружия на Украину 13 мая 2023 в 21:50 Размер текста - 17 + Зеленский прибыл в Италию 13 мая Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Итальянская молодежь устроила митинг в стране из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского. Национальный секретарь FGC Лоренцо Ланг озвучил причины протестных акций. «Зеленский — президент, который предоставил свою страну в распоряжение империалистических планов НАТО, США и ЕС», — заявил Лоренцо Ланг. Его слова приводит итальянское издание il Giornale . Зеленский прибыл в Италию 13 мая. Он встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце и с Папой Римским Франциском, передает телеканал 360. Последнему лидер Украины подарил икону с изображением Мадонны, нарисованную на остатках бронежилета. Итальянская молодежь устроила митинг в стране из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского. Национальный секретарь FGC Лоренцо Ланг озвучил причины протестных акций. «Зеленский — президент, который предоставил свою страну в распоряжение империалистических планов НАТО, США и ЕС», — заявил Лоренцо Ланг. Его слова приводит итальянское издание il Giornale. Зеленский прибыл в Италию 13 мая. Он встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце и с Папой Римским Франциском, передает телеканал 360. Последнему лидер Украины подарил икону с изображением Мадонны, нарисованную на остатках бронежилета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям