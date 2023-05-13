Итальянцы устроили митинг против Зеленского и поставок оружия на Украину

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский прибыл в Италию 13 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Итальянская молодежь устроила митинг в стране из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского. Национальный секретарь FGC Лоренцо Ланг озвучил причины протестных акций.

«Зеленский — президент, который предоставил свою страну в распоряжение империалистических планов НАТО, США и ЕС», — заявил Лоренцо Ланг. Его слова приводит итальянское издание il Giornale.

Зеленский прибыл в Италию 13 мая. Он встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце и с Папой Римским Франциском, передает телеканал 360. Последнему лидер Украины подарил икону с изображением Мадонны, нарисованную на остатках бронежилета.

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Итальянская молодежь устроила митинг в стране из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского. Национальный секретарь FGC Лоренцо Ланг озвучил причины протестных акций. «Зеленский — президент, который предоставил свою страну в распоряжение империалистических планов НАТО, США и ЕС», — заявил Лоренцо Ланг. Его слова приводит итальянское издание il Giornale. Зеленский прибыл в Италию 13 мая. Он встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце и с Папой Римским Франциском, передает телеканал 360. Последнему лидер Украины подарил икону с изображением Мадонны, нарисованную на остатках бронежилета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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