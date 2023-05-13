Зеленский не смог внятно ответить на вопрос о контрнаступлении

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Зеленский не смог четко ответить на вопрос о наступлении Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не смог четко обозначить планы Украины на контрнаступление. 13 мая он приехал в Италию.

«Важные шаги будут предприняты в ближайшее время. Мы готовимся с большой самоотдачей и предпримем важные шаги», — заявил Владимир Зеленский в интервью итальянскому каналу Rai1. Он отметил, что не может говорить о планах Украины на наступление, однако он пообещал, что результаты от операции будут.

Во время визита Зеленского в Италию молодежь страны устроила митинг. Национальный секретарь FGC Лоренцо Ланг отметил, что молодые граждане бастуют из-за внешней политики президента.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что российская армия превосходит украинскую. По его словам, у ВС РФ больше солдат, а экономика страны способна выдержать давление западных санкций.

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Президент Украины Владимир Зеленский не смог четко обозначить планы Украины на контрнаступление. 13 мая он приехал в Италию. «Важные шаги будут предприняты в ближайшее время. Мы готовимся с большой самоотдачей и предпримем важные шаги», — заявил Владимир Зеленский в интервью итальянскому каналу Rai1. Он отметил, что не может говорить о планах Украины на наступление, однако он пообещал, что результаты от операции будут. Во время визита Зеленского в Италию молодежь страны устроила митинг. Национальный секретарь FGC Лоренцо Ланг отметил, что молодые граждане бастуют из-за внешней политики президента. Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что российская армия превосходит украинскую. По его словам, у ВС РФ больше солдат, а экономика страны способна выдержать давление западных санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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