Зеленский не смог внятно ответить на вопрос о контрнаступлении

13 мая 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Зеленский не смог четко ответить на вопрос о наступлении Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не смог четко обозначить планы Украины на контрнаступление. 13 мая он приехал в Италию. «Важные шаги будут предприняты в ближайшее время. Мы готовимся с большой самоотдачей и предпримем важные шаги», — заявил Владимир Зеленский в интервью итальянскому каналу Rai1 . Он отметил, что не может говорить о планах Украины на наступление, однако он пообещал, что результаты от операции будут. Во время визита Зеленского в Италию молодежь страны устроила митинг. Национальный секретарь FGC Лоренцо Ланг отметил, что молодые граждане бастуют из-за внешней политики президента. Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что российская армия превосходит украинскую. По его словам, у ВС РФ больше солдат, а экономика страны способна выдержать давление западных санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог четко обозначить планы Украины на контрнаступление. 13 мая он приехал в Италию. «Важные шаги будут предприняты в ближайшее время. Мы готовимся с большой самоотдачей и предпримем важные шаги», — заявил Владимир Зеленский в интервью итальянскому каналу Rai1. Он отметил, что не может говорить о планах Украины на наступление, однако он пообещал, что результаты от операции будут. Во время визита Зеленского в Италию молодежь страны устроила митинг. Национальный секретарь FGC Лоренцо Ланг отметил, что молодые граждане бастуют из-за внешней политики президента. Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что российская армия превосходит украинскую. По его словам, у ВС РФ больше солдат, а экономика страны способна выдержать давление западных санкций.