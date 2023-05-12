Эрдоган рассказал, при каком условии уйдет в отставку

Эрдоган заявил о готовности покинуть пост президента в случае проигрыша на выборах

13 мая 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

Эрдоган заявил, что примет любое решение народа Фото: Официальный сайт Президента России Лидер Турции Тайип Эрдоган готов покинуть пост президента в случае проигрыша в выборах, которые пройдут 14 мая. Об этом заявил сам Эрдоган, отметив, что примет любое решение народа. «Мы пришли к власти в Турции демократическим путем. Так же, как мы пришли к власти, если наш народ решит иначе, то мы сделаем все, что необходимо для демократии. Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах», — передает слова турецкого президента телеканал CNN Turk. Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая. За пост лидера страны готовы побороться четыре кандидата. Среди них нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган. В конце апреля 69-летнему Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу, что породило слухи о возможных проблемах со здоровьем действующего президента в преддверии выборов. Однако сам Эрдоган опроверг опасения и вскоре продолжил запланированные рабочие визиты.

Лидер Турции Тайип Эрдоган готов покинуть пост президента в случае проигрыша в выборах, которые пройдут 14 мая. Об этом заявил сам Эрдоган, отметив, что примет любое решение народа. «Мы пришли к власти в Турции демократическим путем. Так же, как мы пришли к власти, если наш народ решит иначе, то мы сделаем все, что необходимо для демократии. Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах», — передает слова турецкого президента телеканал CNN Turk. Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая. За пост лидера страны готовы побороться четыре кандидата. Среди них нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган. В конце апреля 69-летнему Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу, что породило слухи о возможных проблемах со здоровьем действующего президента в преддверии выборов. Однако сам Эрдоган опроверг опасения и вскоре продолжил запланированные рабочие визиты.