Екатеринбуржец прыгнул в реку Исеть на Плотинке из-за спора с компанией мужчин арабского происхождения, которая пообещала ему литр водки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.
«Я пришел на Плотинку и увидел, что мужчина в алкогольном опьянении приставал к компании парней арабского происхождения. В результате их диалога возник спор и мужчина со словами „я с Урала, ничего не боюсь“ прыгнул в воду», — рассказал читатель URA.RU.
По словам очевидца, компания парней арабского происхождения пообещала екатеринбуржцу за прыжок в Исеть литр водки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что летом 2022 года несколько блогеров из Екатеринбурга прыгнули в Исеть. Позднее их вызвали в полицию и оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство.
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