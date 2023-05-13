13 мая 2023
12 мая 2023

В Екатеринбурге мужчина прыгнул в реку Исеть ради литра водки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Екатеринбург, пара, горожане, плотинка, весна, набережная, повседневная жизнь
Екатеринбуржец на Плотинке прыгнул в Исеть ради алкоголя Фото:

Екатеринбуржец прыгнул в реку Исеть на Плотинке из-за спора с компанией мужчин арабского происхождения, которая пообещала ему литр водки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Я пришел на Плотинку и увидел, что мужчина в алкогольном опьянении приставал к компании парней арабского происхождения. В результате их диалога возник спор и мужчина со словами „я с Урала, ничего не боюсь“ прыгнул в воду», — рассказал читатель URA.RU.

По словам очевидца, компания парней арабского происхождения пообещала екатеринбуржцу за прыжок в Исеть литр водки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что летом 2022 года несколько блогеров из Екатеринбурга прыгнули в Исеть. Позднее их вызвали в полицию и оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец прыгнул в реку Исеть на Плотинке из-за спора с компанией мужчин арабского происхождения, которая пообещала ему литр водки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Я пришел на Плотинку и увидел, что мужчина в алкогольном опьянении приставал к компании парней арабского происхождения. В результате их диалога возник спор и мужчина со словами „я с Урала, ничего не боюсь“ прыгнул в воду», — рассказал читатель URA.RU. По словам очевидца, компания парней арабского происхождения пообещала екатеринбуржцу за прыжок в Исеть литр водки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что летом 2022 года несколько блогеров из Екатеринбурга прыгнули в Исеть. Позднее их вызвали в полицию и оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...