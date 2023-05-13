В Екатеринбурге мужчина прыгнул в реку Исеть ради литра водки. Видео

14 мая 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец на Плотинке прыгнул в Исеть ради алкоголя Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржец прыгнул в реку Исеть на Плотинке из-за спора с компанией мужчин арабского происхождения, которая пообещала ему литр водки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Я пришел на Плотинку и увидел, что мужчина в алкогольном опьянении приставал к компании парней арабского происхождения. В результате их диалога возник спор и мужчина со словами „я с Урала, ничего не боюсь“ прыгнул в воду», — рассказал читатель URA.RU. По словам очевидца, компания парней арабского происхождения пообещала екатеринбуржцу за прыжок в Исеть литр водки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что летом 2022 года несколько блогеров из Екатеринбурга прыгнули в Исеть. Позднее их вызвали в полицию и оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство.

Екатеринбуржец прыгнул в реку Исеть на Плотинке из-за спора с компанией мужчин арабского происхождения, которая пообещала ему литр водки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Я пришел на Плотинку и увидел, что мужчина в алкогольном опьянении приставал к компании парней арабского происхождения. В результате их диалога возник спор и мужчина со словами „я с Урала, ничего не боюсь“ прыгнул в воду», — рассказал читатель URA.RU. По словам очевидца, компания парней арабского происхождения пообещала екатеринбуржцу за прыжок в Исеть литр водки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что летом 2022 года несколько блогеров из Екатеринбурга прыгнули в Исеть. Позднее их вызвали в полицию и оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство.