В МИД РФ сообщили о возможной эскалации в Арктике из-за действий НАТО

14 мая 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике нет, заявил Корчунов Фото: Сергей Русанов © URA.RU К эскалации в Арктике может привести наращивание военного потенциала НАТО в регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. «Не видим признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике. Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса, к которым активно привлекаются его неарктические страны-члены. Продолжается наращивание их военного потенциала в высоких широтах», — передает слова Корчунова ТАСС. Он отметил, что западные страны продвигают в Арктике свои интересы, игнорируя мнение других стран. Ранее Корчунов заявлял о своих беспокойствах о подготовке США к войне с РФ и Китаем. Поводом стали материалы зарубежных СМИ, в которых говорится о подготовке американской стороны к конфликту с Россией и Китаем в Арктике. Также Корченов назвал экстремистской идею США отобрать у России остров Врангеля.

К эскалации в Арктике может привести наращивание военного потенциала НАТО в регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. «Не видим признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике. Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса, к которым активно привлекаются его неарктические страны-члены. Продолжается наращивание их военного потенциала в высоких широтах», — передает слова Корчунова ТАСС. Он отметил, что западные страны продвигают в Арктике свои интересы, игнорируя мнение других стран. Ранее Корчунов заявлял о своих беспокойствах о подготовке США к войне с РФ и Китаем. Поводом стали материалы зарубежных СМИ, в которых говорится о подготовке американской стороны к конфликту с Россией и Китаем в Арктике. Также Корченов назвал экстремистской идею США отобрать у России остров Врангеля.