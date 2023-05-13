В МИД РФ сообщили о возможной эскалации в Арктике из-за действий НАТО

К эскалации в Арктике может привести наращивание военного потенциала НАТО в регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
«Не видим признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике. Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса, к которым активно привлекаются его неарктические страны-члены. Продолжается наращивание их военного потенциала в высоких широтах», — передает слова Корчунова ТАСС. Он отметил, что западные страны продвигают в Арктике свои интересы, игнорируя мнение других стран.
Ранее Корчунов заявлял о своих беспокойствах о подготовке США к войне с РФ и Китаем. Поводом стали материалы зарубежных СМИ, в которых говорится о подготовке американской стороны к конфликту с Россией и Китаем в Арктике. Также Корченов назвал экстремистской идею США отобрать у России остров Врангеля.
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