13 мая 2023

В МИД РФ сообщили о возможной эскалации в Арктике из-за действий НАТО

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Нефтяные месторождения, архив. Пермь, вездеход, арктика, газушка, геофизики, разведка нефти, прокладка зимника, ледяная дорога
Признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике нет, заявил Корчунов Фото:

К эскалации в Арктике может привести наращивание военного потенциала НАТО в регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Не видим признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике. Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса, к которым активно привлекаются его неарктические страны-члены. Продолжается наращивание их военного потенциала в высоких широтах», — передает слова Корчунова ТАСС. Он отметил, что западные страны продвигают в Арктике свои интересы, игнорируя мнение других стран.

Ранее Корчунов заявлял о своих беспокойствах о подготовке США к войне с РФ и Китаем. Поводом стали материалы зарубежных СМИ, в которых говорится о подготовке американской стороны к конфликту с Россией и Китаем в Арктике. Также Корченов назвал экстремистской идею США отобрать у России остров Врангеля.

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К эскалации в Арктике может привести наращивание военного потенциала НАТО в регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. «Не видим признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике. Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса, к которым активно привлекаются его неарктические страны-члены. Продолжается наращивание их военного потенциала в высоких широтах», — передает слова Корчунова ТАСС. Он отметил, что западные страны продвигают в Арктике свои интересы, игнорируя мнение других стран. Ранее Корчунов заявлял о своих беспокойствах о подготовке США к войне с РФ и Китаем. Поводом стали материалы зарубежных СМИ, в которых говорится о подготовке американской стороны к конфликту с Россией и Китаем в Арктике. Также Корченов назвал экстремистской идею США отобрать у России остров Врангеля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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