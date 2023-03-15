В МИД РФ обеспокоились из-за подготовки США к войне с Россией и Китаем 16 марта 2023 в 09:23 Размер текста - 17 + Подготовка США к столкновению вызывает настороженность, заявил Николай Корчунов Фото: The White House Москва выразила беспокойство из-за материалов зарубежных СМИ, в которых говорится о подготовке США к конфликту с Россией и Китаем в Арктике. Об этом заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. «Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идет о военном освоении региона (Арктики — прим. URA.RU). Мы обеспокоены этим, поскольку в Арктике нет проблем, требующих военного решения», — рассказал Николай Корчунов РИА Новости. Ранее издание Military Times опубликовало материал, в котором говорится, что армия США готовится к конфликтам с российской и китайской сторонами в Арктике, передает Life . В январе 2023 года нацгвардия провела учения бойцов для подготовки ведения военных действий в условиях крайнего холода, пишет «Национальная служба новостей». Москва выразила беспокойство из-за материалов зарубежных СМИ, в которых говорится о подготовке США к конфликту с Россией и Китаем в Арктике. Об этом заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. «Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идет о военном освоении региона (Арктики — прим. URA.RU). Мы обеспокоены этим, поскольку в Арктике нет проблем, требующих военного решения», — рассказал Николай Корчунов РИА Новости. Ранее издание Military Times опубликовало материал, в котором говорится, что армия США готовится к конфликтам с российской и китайской сторонами в Арктике, передает Life. В январе 2023 года нацгвардия провела учения бойцов для подготовки ведения военных действий в условиях крайнего холода, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям