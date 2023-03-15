15 марта 2023

В МИД РФ обеспокоились из-за подготовки США к войне с Россией и Китаем

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Клипарт The White House, военные, сша, флаг сша, трамп дональд, армия сша, американская армия
Подготовка США к столкновению вызывает настороженность, заявил Николай Корчунов Фото:

Москва выразила беспокойство из-за материалов зарубежных СМИ, в которых говорится о подготовке США к конфликту с Россией и Китаем в Арктике. Об этом заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

«Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идет о военном освоении региона (Арктики — прим. URA.RU). Мы обеспокоены этим, поскольку в Арктике нет проблем, требующих военного решения», — рассказал Николай Корчунов РИА Новости.

Ранее издание Military Times опубликовало материал, в котором говорится, что армия США готовится к конфликтам с российской и китайской сторонами в Арктике, передает Life. В январе 2023 года нацгвардия провела учения бойцов для подготовки ведения военных действий в условиях крайнего холода, пишет «Национальная служба новостей».

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Москва выразила беспокойство из-за материалов зарубежных СМИ, в которых говорится о подготовке США к конфликту с Россией и Китаем в Арктике. Об этом заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. «Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идет о военном освоении региона (Арктики — прим. URA.RU). Мы обеспокоены этим, поскольку в Арктике нет проблем, требующих военного решения», — рассказал Николай Корчунов РИА Новости. Ранее издание Military Times опубликовало материал, в котором говорится, что армия США готовится к конфликтам с российской и китайской сторонами в Арктике, передает Life. В январе 2023 года нацгвардия провела учения бойцов для подготовки ведения военных действий в условиях крайнего холода, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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