Свердловчанин с кувалдой напал на владельца камеры, фиксирующей штрафы на дороге. Видео 14 мая 2023 в 04:24 Размер текста - 17 + Свердловчанин ударил кувалдой автомобиль владельца камеры, фиксирующей дорожные штрафы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Полевском (Свердловская область) мужчина с кувалдой напал на владельца камеры, которая фиксирует штрафы на дорогах. Информация об этом появилась в соцсети. «Мужчина с кувалдой напал на оператора триноги (камера, фиксирующая штрафы — прим. URA.RU) в Зеленом Бору-1 [микрорайон Полевского]. За это нападающий получил в лицо перцовым баллончиком», — сообщил очевидец в telegram-канале «Полевской трубач». Инцидент произошел 12 мая. Свердловчанин ударил кувалдой по автомобилю владельца камеры, после чего пострадавший трижды распылил ему в лицо перцовый баллончик. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ОМВД России по Полевскому. На момент публикации новости ответ не был получен. В Полевском (Свердловская область) мужчина с кувалдой напал на владельца камеры, которая фиксирует штрафы на дорогах. Информация об этом появилась в соцсети. «Мужчина с кувалдой напал на оператора триноги (камера, фиксирующая штрафы — прим. URA.RU) в Зеленом Бору-1 [микрорайон Полевского]. За это нападающий получил в лицо перцовым баллончиком», — сообщил очевидец в telegram-канале «Полевской трубач». Инцидент произошел 12 мая. Свердловчанин ударил кувалдой по автомобилю владельца камеры, после чего пострадавший трижды распылил ему в лицо перцовый баллончик. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ОМВД России по Полевскому. На момент публикации новости ответ не был получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям