В Полевском (Свердловская область) мужчина с кувалдой напал на владельца камеры, которая фиксирует штрафы на дорогах. Информация об этом появилась в соцсети.
«Мужчина с кувалдой напал на оператора триноги (камера, фиксирующая штрафы — прим. URA.RU) в Зеленом Бору-1 [микрорайон Полевского]. За это нападающий получил в лицо перцовым баллончиком», — сообщил очевидец в telegram-канале «Полевской трубач».
Инцидент произошел 12 мая. Свердловчанин ударил кувалдой по автомобилю владельца камеры, после чего пострадавший трижды распылил ему в лицо перцовый баллончик. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ОМВД России по Полевскому. На момент публикации новости ответ не был получен.
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