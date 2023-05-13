13 мая 2023
12 мая 2023

Свердловчанин с кувалдой напал на владельца камеры, фиксирующей штрафы на дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин ударил кувалдой автомобиль владельца камеры, фиксирующей дорожные штрафы Фото:

В Полевском (Свердловская область) мужчина с кувалдой напал на владельца камеры, которая фиксирует штрафы на дорогах. Информация об этом появилась в соцсети.

«Мужчина с кувалдой напал на оператора триноги (камера, фиксирующая штрафы — прим. URA.RU) в Зеленом Бору-1 [микрорайон Полевского]. За это нападающий получил в лицо перцовым баллончиком», — сообщил очевидец в telegram-канале «Полевской трубач».

Инцидент произошел 12 мая. Свердловчанин ударил кувалдой по автомобилю владельца камеры, после чего пострадавший трижды распылил ему в лицо перцовый баллончик. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ОМВД России по Полевскому. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Полевском (Свердловская область) мужчина с кувалдой напал на владельца камеры, которая фиксирует штрафы на дорогах. Информация об этом появилась в соцсети. «Мужчина с кувалдой напал на оператора триноги (камера, фиксирующая штрафы — прим. URA.RU) в Зеленом Бору-1 [микрорайон Полевского]. За это нападающий получил в лицо перцовым баллончиком», — сообщил очевидец в telegram-канале «Полевской трубач». Инцидент произошел 12 мая. Свердловчанин ударил кувалдой по автомобилю владельца камеры, после чего пострадавший трижды распылил ему в лицо перцовый баллончик. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ОМВД России по Полевскому. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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