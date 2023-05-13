Силовики начали проверку после нападения свердловчанина с кувалдой на владельца камеры-треноги. Видео

14 мая 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Силовики ведут расследование по факту нападения мужчины на владельца камеры-треноги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники ОМВД начали проверку по факту нападения мужчины с кувалдой на владельца камеры, которая фиксирует штрафы на дороге, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел 12 мая в Полевском, однако видеозапись нападения начала распространяться в соцсетях и СМИ спустя двое суток. «В СМИ и соцсетях распространяется видеозапись из Полевского, где мужчина с кувалдой напал на оператора камеры-треноги. Сообщаем, что по данному факту в ОМВД по Полевскому организовали проверку», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. В Госавтоинспекции добавили, что комплексы фото и видео фиксации работают в аварийных местах для пресечения административных правонарушений, которые являются причиной ДТП. Места их работы утверждаются главным госинспектором безопасности дорожного движения региона. Ранее сообщалось, что в Полевском мужчина ударил кувалдой по автомобилю владельца камеры-треноги. После этого пострадавший трижды распылил ему в лицо перцовый баллончик.

Сотрудники ОМВД начали проверку по факту нападения мужчины с кувалдой на владельца камеры, которая фиксирует штрафы на дороге, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел 12 мая в Полевском, однако видеозапись нападения начала распространяться в соцсетях и СМИ спустя двое суток. «В СМИ и соцсетях распространяется видеозапись из Полевского, где мужчина с кувалдой напал на оператора камеры-треноги. Сообщаем, что по данному факту в ОМВД по Полевскому организовали проверку», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. В Госавтоинспекции добавили, что комплексы фото и видео фиксации работают в аварийных местах для пресечения административных правонарушений, которые являются причиной ДТП. Места их работы утверждаются главным госинспектором безопасности дорожного движения региона. Ранее сообщалось, что в Полевском мужчина ударил кувалдой по автомобилю владельца камеры-треноги. После этого пострадавший трижды распылил ему в лицо перцовый баллончик.