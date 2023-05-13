13 мая 2023

Силовики начали проверку после нападения свердловчанина с кувалдой на владельца камеры-треноги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики ведут расследование по факту нападения мужчины на владельца камеры-треноги Фото:

Сотрудники ОМВД начали проверку по факту нападения мужчины с кувалдой на владельца камеры, которая фиксирует штрафы на дороге, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел 12 мая в Полевском, однако видеозапись нападения начала распространяться в соцсетях и СМИ спустя двое суток.

«В СМИ и соцсетях распространяется видеозапись из Полевского, где мужчина с кувалдой напал на оператора камеры-треноги. Сообщаем, что по данному факту в ОМВД по Полевскому организовали проверку», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.

В Госавтоинспекции добавили, что комплексы фото и видео фиксации работают в аварийных местах для пресечения административных правонарушений, которые являются причиной ДТП. Места их работы утверждаются главным госинспектором безопасности дорожного движения региона.

Ранее сообщалось, что в Полевском мужчина ударил кувалдой по автомобилю владельца камеры-треноги. После этого пострадавший трижды распылил ему в лицо перцовый баллончик.

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Сотрудники ОМВД начали проверку по факту нападения мужчины с кувалдой на владельца камеры, которая фиксирует штрафы на дороге, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел 12 мая в Полевском, однако видеозапись нападения начала распространяться в соцсетях и СМИ спустя двое суток. «В СМИ и соцсетях распространяется видеозапись из Полевского, где мужчина с кувалдой напал на оператора камеры-треноги. Сообщаем, что по данному факту в ОМВД по Полевскому организовали проверку», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. В Госавтоинспекции добавили, что комплексы фото и видео фиксации работают в аварийных местах для пресечения административных правонарушений, которые являются причиной ДТП. Места их работы утверждаются главным госинспектором безопасности дорожного движения региона. Ранее сообщалось, что в Полевском мужчина ударил кувалдой по автомобилю владельца камеры-треноги. После этого пострадавший трижды распылил ему в лицо перцовый баллончик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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