13 мая 2023
12 мая 2023

Сильный ветер в ЯНАО не стихнет до середины следующей недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Ветер с порывами до 18 м/с прогнозируется до вторника Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе до вторника ожидаются сильные ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте окружного центра по гидрометеорологии.

«До вторника следующей недели в некоторых районах округа местами сохранятся сильные порывы ветра до 18 м/с. Ветер будет дуть с западного и северо-западного направления», — говорится на сайте управления.

По данным сервиса Gismeteo, в Салехарде 15 мая ожидаются порывы ветра до 13 м/с, температура воздуха составит от +1 до +4 градусов. Синоптики предсказывают пасмурную погоду без осадков. В Надыме ветер поднимется до 14 м/с, столбики термометров ночью могут опуститься до -1 градуса, а днем температура повыситься до +4 градусов. Будет пасмурно, возможен небольшой мокрый снег.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе в воскресенье ожидается сильный ветер. Синоптики обещают порывы ветра местами до 20 метров в секунду.

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В Ямало-Ненецком автономном округе до вторника ожидаются сильные ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте окружного центра по гидрометеорологии. «До вторника следующей недели в некоторых районах округа местами сохранятся сильные порывы ветра до 18 м/с. Ветер будет дуть с западного и северо-западного направления», — говорится на сайте управления. По данным сервиса Gismeteo, в Салехарде 15 мая ожидаются порывы ветра до 13 м/с, температура воздуха составит от +1 до +4 градусов. Синоптики предсказывают пасмурную погоду без осадков. В Надыме ветер поднимется до 14 м/с, столбики термометров ночью могут опуститься до -1 градуса, а днем температура повыситься до +4 градусов. Будет пасмурно, возможен небольшой мокрый снег. Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе в воскресенье ожидается сильный ветер. Синоптики обещают порывы ветра местами до 20 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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