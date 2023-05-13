Сильный ветер в ЯНАО не стихнет до середины следующей недели

Ветер с порывами до 18 м/с прогнозируется до вторника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе до вторника ожидаются сильные ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте окружного центра по гидрометеорологии.

«До вторника следующей недели в некоторых районах округа местами сохранятся сильные порывы ветра до 18 м/с. Ветер будет дуть с западного и северо-западного направления», — говорится на сайте управления.

По данным сервиса Gismeteo, в Салехарде 15 мая ожидаются порывы ветра до 13 м/с, температура воздуха составит от +1 до +4 градусов. Синоптики предсказывают пасмурную погоду без осадков. В Надыме ветер поднимется до 14 м/с, столбики термометров ночью могут опуститься до -1 градуса, а днем температура повыситься до +4 градусов. Будет пасмурно, возможен небольшой мокрый снег.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе в воскресенье ожидается сильный ветер. Синоптики обещают порывы ветра местами до 20 метров в секунду.