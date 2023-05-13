В Екатеринбурге выросли цены на квартиры на вторичном рынке

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилье в Екатеринбурге возросла до 106 593 рублей. Поднялись цены и на квартиры в центре — до 222 030 за квадратный метр, в пригороде Екатеринбурга средняя цена равняется 83 674 рублям, сообщили аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН).
«В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилье равна 106 593 рублям. В пригороде — 83 647 рубля, в центре города — от 87 453 до 222 030 рублей», — следует из данных УПН на официальном сайте. Средний срок экспозиции квартиры за последний месяц — 116 дней, отметили в УПН.
Также самое дорогое жилье в районе Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок, Юго-Западный и Заречный. Там средняя цена за квадратный метр составляет 117 074 рубля.
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