Как правильно и выгодно купить жилье в Екатеринбурге

Риелтор Ежова: покупать недвижимость в ипотеку выгоднее всего у застройщика

08 мая 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

Выгодная страховка по ипотечной сделке не должна превышать 0,8% от суммы кредита, считает Татьяна Ежова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для выгодного приобретения жилья в Екатеринбурге следует отдавать предпочтение новостройкам и внимательно осуществлять сделки по страхованию ипотеки. Лайфхаками по покупке недвижимости с корреспондентом URA.RU поделилась ведущий специалист агентства «Драже» Татьяна Ежова. «На сегодняшний день покупать квартиру или жилой дом в ипотеку выгоднее всего у застройщика. Действуют несколько льготных процентных ставок. Например, абсолютно всем доступна ипотека с господдержкой 7,5-8% годовых. Для семей с детьми ставки 5,4-6%. Также многие застройщики дополнительно имеют акции с банками и еще более низкие ставки», — сказала собеседник агентства. На вторичное жилье ипотечный процент в среднем по рынку составляет 11-11,5%, что существенно увеличивает ежемесячный платеж. Также Татьяна Ежова рассказала, как существенно сэкономить на страховании ипотечных сделок. «К сожалению, банки не всегда объясняют клиентам, что застраховаться можно в любой аккредитованной в банке страховой компании. Такой список открыт и всегда есть на сайте кредитно-финансовой организации. Лучше это сделать за день-два до сделки — обратиться в несколько страховых, чтобы посчитать страховку по ипотеке», — отметила она. Страхование в другой компании не является нарушением кредитного договора и не может привести к изменению ставки по ипотечному кредиту. Обычно страховка составляет 0,5-0,8% от суммы кредита. Если цифра больше, это повод поискать вариант дешевле. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стали дольше продаваться квартиры в новостройках, срок их экспозиции увеличился на 21,7% — до 146 дней. Быстрее всего на первичном рынке в столице Урала продавались трехкомнатные квартиры (131 день). Помимо этого, Свердловская область заняла восьмое место среди субъектов РФ по объему введенного жилья. На Среднем Урале ввели почти три миллиона квадратных метров жилплощади. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для выгодного приобретения жилья в Екатеринбурге следует отдавать предпочтение новостройкам и внимательно осуществлять сделки по страхованию ипотеки. Лайфхаками по покупке недвижимости с корреспондентом URA.RU поделилась ведущий специалист агентства «Драже» Татьяна Ежова. «На сегодняшний день покупать квартиру или жилой дом в ипотеку выгоднее всего у застройщика. Действуют несколько льготных процентных ставок. Например, абсолютно всем доступна ипотека с господдержкой 7,5-8% годовых. Для семей с детьми ставки 5,4-6%. Также многие застройщики дополнительно имеют акции с банками и еще более низкие ставки», — сказала собеседник агентства. На вторичное жилье ипотечный процент в среднем по рынку составляет 11-11,5%, что существенно увеличивает ежемесячный платеж. Также Татьяна Ежова рассказала, как существенно сэкономить на страховании ипотечных сделок. «К сожалению, банки не всегда объясняют клиентам, что застраховаться можно в любой аккредитованной в банке страховой компании. Такой список открыт и всегда есть на сайте кредитно-финансовой организации. Лучше это сделать за день-два до сделки — обратиться в несколько страховых, чтобы посчитать страховку по ипотеке», — отметила она. Страхование в другой компании не является нарушением кредитного договора и не может привести к изменению ставки по ипотечному кредиту. Обычно страховка составляет 0,5-0,8% от суммы кредита. Если цифра больше, это повод поискать вариант дешевле. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стали дольше продаваться квартиры в новостройках, срок их экспозиции увеличился на 21,7% — до 146 дней. Быстрее всего на первичном рынке в столице Урала продавались трехкомнатные квартиры (131 день). Помимо этого, Свердловская область заняла восьмое место среди субъектов РФ по объему введенного жилья. На Среднем Урале ввели почти три миллиона квадратных метров жилплощади.