Володин предложил запретить работу ночных «наливаек»

Володин предложил запретить продуктовым магазинам при жилых домах продавать алкоголь ночью

Вячеслав Володин предложил запретить продавать продуктовым магазинам алкоголь по ночам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает запретить продуктовым магазинам, работающим как псевдокафе, торговать алкогольной продукцией ночью. Соответствующий опрос он провел среди пользователей в интернете.

«Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых „наливаек“: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Далее спикер Госдумы предложил выбрать, считают ли люди правильным запретить продавать таким магазинам алкоголь по ночам.

Предлагалось выбрать несколько вариантов. Согласиться с запретом, не согласиться или проявить равнодушие. На момент публикации большинство опрошенных выступили за введение запрета.

В январе 2023 года Володин предложил внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов (электронные сигареты — прим. URA.RU) для детей. Депутаты поддержали данную инициативу и запрет был принят 11 апреля.