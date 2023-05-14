Володин предложил запретить работу ночных «наливаек»

Володин предложил запретить продуктовым магазинам при жилых домах продавать алкоголь ночью
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин предложил запретить продавать продуктовым магазинам алкоголь по ночам Фото:

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает запретить продуктовым магазинам, работающим как псевдокафе, торговать алкогольной продукцией ночью. Соответствующий опрос он провел среди пользователей в интернете.

«Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых „наливаек“: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Далее спикер Госдумы предложил выбрать, считают ли люди правильным запретить продавать таким магазинам алкоголь по ночам.

Предлагалось выбрать несколько вариантов. Согласиться с запретом, не согласиться или проявить равнодушие. На момент публикации большинство опрошенных выступили за введение запрета.

В январе 2023 года Володин предложил внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов (электронные сигареты — прим. URA.RU) для детей. Депутаты поддержали данную инициативу и запрет был принят 11 апреля.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает запретить продуктовым магазинам, работающим как псевдокафе, торговать алкогольной продукцией ночью. Соответствующий опрос он провел среди пользователей в интернете. «Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых „наливаек“: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Далее спикер Госдумы предложил выбрать, считают ли люди правильным запретить продавать таким магазинам алкоголь по ночам. Предлагалось выбрать несколько вариантов. Согласиться с запретом, не согласиться или проявить равнодушие. На момент публикации большинство опрошенных выступили за введение запрета. В январе 2023 года Володин предложил внести в Госдуму законопроект о запрете вейпов (электронные сигареты — прим. URA.RU) для детей. Депутаты поддержали данную инициативу и запрет был принят 11 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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