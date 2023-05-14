Парламент Крыма требует признать незаконным передачу полуострова Украине

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В Крыму хотят отменить решение о передаче Крыма Украине от 1954 года Фото:
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Крым вернулся в состав России

В парламенте Крыма требуют отменить решение о передаче полуострова Украинской ССР от 1954 года. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Да, мы намерены проводить эту работу [об отмене решения]. <…> Мы рассмотрим этот вопрос», — пояснил Владимир Константинов РИА Новости. По его словам, заниматься этим будет научный совет по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым.

Отмена решения о передаче Крыма Украине от 1954 года нужна для того, чтобы снять претензии Киева по полуострову на юридическом уровне. Ранее турецкий политик Догу Перинчек отметил, что Крым принадлежит России. Полуостров вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума. Российский президент Владимир Путин отмечал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

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В парламенте Крыма требуют отменить решение о передаче полуострова Украинской ССР от 1954 года. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Да, мы намерены проводить эту работу [об отмене решения]. <…> Мы рассмотрим этот вопрос», — пояснил Владимир Константинов РИА Новости. По его словам, заниматься этим будет научный совет по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым. Отмена решения о передаче Крыма Украине от 1954 года нужна для того, чтобы снять претензии Киева по полуострову на юридическом уровне. Ранее турецкий политик Догу Перинчек отметил, что Крым принадлежит России. Полуостров вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума. Российский президент Владимир Путин отмечал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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