Парламент Крыма требует признать незаконным передачу полуострова Украине

В парламенте Крыма требуют отменить решение о передаче полуострова Украинской ССР от 1954 года. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Да, мы намерены проводить эту работу [об отмене решения]. <…> Мы рассмотрим этот вопрос», — пояснил Владимир Константинов РИА Новости. По его словам, заниматься этим будет научный совет по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым.
Отмена решения о передаче Крыма Украине от 1954 года нужна для того, чтобы снять претензии Киева по полуострову на юридическом уровне. Ранее турецкий политик Догу Перинчек отметил, что Крым принадлежит России. Полуостров вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума. Российский президент Владимир Путин отмечал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».
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