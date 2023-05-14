Парламент Крыма требует признать незаконным передачу полуострова Украине

14 мая 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

В Крыму хотят отменить решение о передаче Крыма Украине от 1954 года Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России В парламенте Крыма требуют отменить решение о передаче полуострова Украинской ССР от 1954 года. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Да, мы намерены проводить эту работу [об отмене решения]. <…> Мы рассмотрим этот вопрос», — пояснил Владимир Константинов РИА Новости. По его словам, заниматься этим будет научный совет по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым. Отмена решения о передаче Крыма Украине от 1954 года нужна для того, чтобы снять претензии Киева по полуострову на юридическом уровне. Ранее турецкий политик Догу Перинчек отметил, что Крым принадлежит России. Полуостров вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума. Российский президент Владимир Путин отмечал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

В парламенте Крыма требуют отменить решение о передаче полуострова Украинской ССР от 1954 года. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Да, мы намерены проводить эту работу [об отмене решения]. <…> Мы рассмотрим этот вопрос», — пояснил Владимир Константинов РИА Новости. По его словам, заниматься этим будет научный совет по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым. Отмена решения о передаче Крыма Украине от 1954 года нужна для того, чтобы снять претензии Киева по полуострову на юридическом уровне. Ранее турецкий политик Догу Перинчек отметил, что Крым принадлежит России. Полуостров вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума. Российский президент Владимир Путин отмечал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».