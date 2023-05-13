Спасатели потушили крупный лесной пожар, бушевавший неделю в Свердловской области

В Асбестовском городском округе ликвидировали крупный лесной пожар

14 мая 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Спасатели тушили пожар с 8 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Асбестовском городском округе (Свердловская область) спасатели ликвидировали крупный лесной пожар, который бушевал с 8 мая. Сейчас на территории округа остался лишь один действующий пожар в шести километрах от базы «Бодрость», сообщила глава Асбеста Наталья Тихонова. «Лесной пожар, действующий на территории Асбестовского городского округа с 8 мая, ликвидировали. Остается действующим один лесной пожар на площади 50 гектаров (приблизительно в шести километрах от „Бодрости“).», — написала Тихонова в telegram-канале. На территории асбестовских населенных пунктов нет превышения опасных веществ в воздухе, отметила мэр. С оставшимся очагом возгорания борются 19 пожарных. Ранее сообщалось, что в Свердловской области за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами.

В Асбестовском городском округе (Свердловская область) спасатели ликвидировали крупный лесной пожар, который бушевал с 8 мая. Сейчас на территории округа остался лишь один действующий пожар в шести километрах от базы «Бодрость», сообщила глава Асбеста Наталья Тихонова. «Лесной пожар, действующий на территории Асбестовского городского округа с 8 мая, ликвидировали. Остается действующим один лесной пожар на площади 50 гектаров (приблизительно в шести километрах от „Бодрости“).», — написала Тихонова в telegram-канале. На территории асбестовских населенных пунктов нет превышения опасных веществ в воздухе, отметила мэр. С оставшимся очагом возгорания борются 19 пожарных. Ранее сообщалось, что в Свердловской области за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами.