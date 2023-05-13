13 мая 2023

Спасатели потушили крупный лесной пожар, бушевавший неделю в Свердловской области

В Асбестовском городском округе ликвидировали крупный лесной пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, дым, силовики, пожар, гарь, спасатели, лесной пожар, пожарные, ландшафтный пожар
Спасатели тушили пожар с 8 мая Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Асбестовском городском округе (Свердловская область) спасатели ликвидировали крупный лесной пожар, который бушевал с 8 мая. Сейчас на территории округа остался лишь один действующий пожар в шести километрах от базы «Бодрость», сообщила глава Асбеста Наталья Тихонова.

«Лесной пожар, действующий на территории Асбестовского городского округа с 8 мая, ликвидировали. Остается действующим один лесной пожар на площади 50 гектаров (приблизительно в шести километрах от „Бодрости“).», — написала Тихонова в telegram-канале.

На территории асбестовских населенных пунктов нет превышения опасных веществ в воздухе, отметила мэр. С оставшимся очагом возгорания борются 19 пожарных.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами.

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В Асбестовском городском округе (Свердловская область) спасатели ликвидировали крупный лесной пожар, который бушевал с 8 мая. Сейчас на территории округа остался лишь один действующий пожар в шести километрах от базы «Бодрость», сообщила глава Асбеста Наталья Тихонова. «Лесной пожар, действующий на территории Асбестовского городского округа с 8 мая, ликвидировали. Остается действующим один лесной пожар на площади 50 гектаров (приблизительно в шести километрах от „Бодрости“).», — написала Тихонова в telegram-канале. На территории асбестовских населенных пунктов нет превышения опасных веществ в воздухе, отметила мэр. С оставшимся очагом возгорания борются 19 пожарных. Ранее сообщалось, что в Свердловской области за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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