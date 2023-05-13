Эколог обратился к свердловчанам из-за пожаров. Видео

Эколог Корытин: из-за брошенного окурка тысячи свердловчан рискуют жизнями

14 мая 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Эколог Николай Корытин призвал свердловчан соблюдать правила пожарной безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Из-за брошенного окурка тысячи людей рискуют жизнями и тушат крупный пожар. С призывом беречь лес и соблюдать правила пожарной безопасности к свердловчанам обратился завлабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук Николай Корытин. «Не первый год приход весны в нашу область омрачается лесными пожарами. <…> Кто-то бросил окурок, а потом тысячи людей тушат этот пожар, рискуя жизнью. Призываю вас: берегите лес, соблюдайте эти элементарные правила», — цитирует слова Корытина департамент информполитики региона в Telegram. Ранее к жителям Свердловской области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности обратился художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков. Он попросил воздержаться от поездок в лес на время действия особого режима в регионе.

Из-за брошенного окурка тысячи людей рискуют жизнями и тушат крупный пожар. С призывом беречь лес и соблюдать правила пожарной безопасности к свердловчанам обратился завлабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук Николай Корытин. «Не первый год приход весны в нашу область омрачается лесными пожарами. <…> Кто-то бросил окурок, а потом тысячи людей тушат этот пожар, рискуя жизнью. Призываю вас: берегите лес, соблюдайте эти элементарные правила», — цитирует слова Корытина департамент информполитики региона в Telegram. Ранее к жителям Свердловской области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности обратился художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков. Он попросил воздержаться от поездок в лес на время действия особого режима в регионе.