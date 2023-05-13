13 мая 2023

Эколог обратился к свердловчанам из-за пожаров. Видео

Эколог Корытин: из-за брошенного окурка тысячи свердловчан рискуют жизнями
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Горит камыш. Северный. Курган, камыш, сгоревший камыш, ландшафтный пожар, горит камыш
Эколог Николай Корытин призвал свердловчан соблюдать правила пожарной безопасности Фото:
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Пожары в Свердловской области

Из-за брошенного окурка тысячи людей рискуют жизнями и тушат крупный пожар. С призывом беречь лес и соблюдать правила пожарной безопасности к свердловчанам обратился завлабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук Николай Корытин.

«Не первый год приход весны в нашу область омрачается лесными пожарами. <…> Кто-то бросил окурок, а потом тысячи людей тушат этот пожар, рискуя жизнью. Призываю вас: берегите лес, соблюдайте эти элементарные правила», — цитирует слова Корытина департамент информполитики региона в Telegram.

Ранее к жителям Свердловской области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности обратился художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков. Он попросил воздержаться от поездок в лес на время действия особого режима в регионе.

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Из-за брошенного окурка тысячи людей рискуют жизнями и тушат крупный пожар. С призывом беречь лес и соблюдать правила пожарной безопасности к свердловчанам обратился завлабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук Николай Корытин. «Не первый год приход весны в нашу область омрачается лесными пожарами. <…> Кто-то бросил окурок, а потом тысячи людей тушат этот пожар, рискуя жизнью. Призываю вас: берегите лес, соблюдайте эти элементарные правила», — цитирует слова Корытина департамент информполитики региона в Telegram. Ранее к жителям Свердловской области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности обратился художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков. Он попросил воздержаться от поездок в лес на время действия особого режима в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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