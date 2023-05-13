Из-за брошенного окурка тысячи людей рискуют жизнями и тушат крупный пожар. С призывом беречь лес и соблюдать правила пожарной безопасности к свердловчанам обратился завлабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук Николай Корытин.
«Не первый год приход весны в нашу область омрачается лесными пожарами. <…> Кто-то бросил окурок, а потом тысячи людей тушат этот пожар, рискуя жизнью. Призываю вас: берегите лес, соблюдайте эти элементарные правила», — цитирует слова Корытина департамент информполитики региона в Telegram.
Ранее к жителям Свердловской области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности обратился художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков. Он попросил воздержаться от поездок в лес на время действия особого режима в регионе.
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