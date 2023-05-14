Зеленский в Германии заявил о создании «истребительной коалиции»

Зеленский планирует создать «истребительную коалицию» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Украина работает над созданием проекта «истребительная коалиция». Он нужен чтобы Киев получил западную военную технику. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время государственного визита в Германию.

«Зеленский также дал понять, что его стране нужно больше оружия для продолжения оборонительной войны против России. Он работает над „коалицией истребителей“, чтобы его страна наконец-то получила современные истребители», — передает слова Владимира Зеленского газета Bild . Зеленский также попросил канцлера Германии Олафа Шольца оказать поддержку Украине в этом вопросе.

Во время встречи Шольц поинтересовался у Зеленского, сколько еще военной помощи ему нужно. Зеленский, по данным Bild, с улыбкой отметил, что он еще несколько раз приедет в западные страны. После этого он будет доволен объемам военной помощи.

Украина не первый месяц просит у стран НАТО современные истребители F-16. Однако такие поставки втянут НАТО в конфликт на Украине. Генерал-майор авиации, герой РФ Сергей Липовой отметил, что F-16 способны взлетать только с аэродромов НАТО. По его словам, у Украины нет подходящей инфраструктуры. В феврале в Пентагоне отметили, что пока не видят смысла обучать украинских солдат для управления F-16, передает телеканал «Царьград».