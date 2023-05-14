Песков: за убийствами россиян однозначно стоит Киев

14 мая 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Украина является государством-спонсором терроризма, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина спонсирует и организовывает убийства русских. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Последний заявил, что Украина будет убивать русских по всему миру. «Киевский режим не просто спонсирует убийства, но также является их организатором, вдохновителем и исполнителем, что фактически говорит о государстве-спонсоре терроризма. России нужно дальше выстраивать свою линию именно таким образом», — заявил Песков во время программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Ранее Буданов заявлял, что Украина будет делать все, чтобы убивать русских в любой точке мира. Он в свою очередь комментировал причастность к убийству Дарьи Дугиной, не дав точный ответ об этом деле.

Украина спонсирует и организовывает убийства русских. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Последний заявил, что Украина будет убивать русских по всему миру. «Киевский режим не просто спонсирует убийства, но также является их организатором, вдохновителем и исполнителем, что фактически говорит о государстве-спонсоре терроризма. России нужно дальше выстраивать свою линию именно таким образом», — заявил Песков во время программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Ранее Буданов заявлял, что Украина будет делать все, чтобы убивать русских в любой точке мира. Он в свою очередь комментировал причастность к убийству Дарьи Дугиной, не дав точный ответ об этом деле.