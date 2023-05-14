WSJ: НАТО хочет дать Киеву немедленную помощь, но не членство в альянсе

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
НАТО планирует дать Киеву немедленную помощь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО готова предложить Украине немедленную помощь, но не членство в альянсе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Дипломаты и официальные лица НАТО сейчас работают над тем, чтобы предложить Украине немедленную помощь без членства. Предложение будет представлено на июльском саммите НАТО в Литве», — говорится в материале. Отмечается, что принятие Украины в НАТО может спровоцировать новый конфликт с Россией.

В газете отмечается, что Берлин и Киев не могут решить вопрос, касательно членства Украины в НАТО. Украина критиковала Германию за отсутствие военных поставок для контрнаступления. Это связано с тем, что Берлин не верит в успех наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сказано в материале газеты.

После начала спецоперации России на Украине Киев отправил заявку на вступление в НАТО. В первые месяцы боевых действий президент Украины Владимир Зеленский просил альянс закрыть воздушное пространство страны. Однако НАТО не стала этого делать из-за риска разрастания локального конфликта.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. Он состоится 11—12 июля.

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НАТО готова предложить Украине немедленную помощь, но не членство в альянсе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров. «Дипломаты и официальные лица НАТО сейчас работают над тем, чтобы предложить Украине немедленную помощь без членства. Предложение будет представлено на июльском саммите НАТО в Литве», — говорится в материале. Отмечается, что принятие Украины в НАТО может спровоцировать новый конфликт с Россией. В газете отмечается, что Берлин и Киев не могут решить вопрос, касательно членства Украины в НАТО. Украина критиковала Германию за отсутствие военных поставок для контрнаступления. Это связано с тем, что Берлин не верит в успех наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сказано в материале газеты. После начала спецоперации России на Украине Киев отправил заявку на вступление в НАТО. В первые месяцы боевых действий президент Украины Владимир Зеленский просил альянс закрыть воздушное пространство страны. Однако НАТО не стала этого делать из-за риска разрастания локального конфликта. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. Он состоится 11—12 июля.
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