WSJ: НАТО хочет дать Киеву немедленную помощь, но не членство в альянсе

НАТО планирует дать Киеву немедленную помощь Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

НАТО готова предложить Украине немедленную помощь, но не членство в альянсе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Дипломаты и официальные лица НАТО сейчас работают над тем, чтобы предложить Украине немедленную помощь без членства. Предложение будет представлено на июльском саммите НАТО в Литве», — говорится в материале . Отмечается, что принятие Украины в НАТО может спровоцировать новый конфликт с Россией.

В газете отмечается, что Берлин и Киев не могут решить вопрос, касательно членства Украины в НАТО. Украина критиковала Германию за отсутствие военных поставок для контрнаступления. Это связано с тем, что Берлин не верит в успех наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сказано в материале газеты.

После начала спецоперации России на Украине Киев отправил заявку на вступление в НАТО. В первые месяцы боевых действий президент Украины Владимир Зеленский просил альянс закрыть воздушное пространство страны. Однако НАТО не стала этого делать из-за риска разрастания локального конфликта.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. Он состоится 11—12 июля.