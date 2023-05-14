Зеленский не смог вспомнить, что говорится о выборах в украинской Конституции

Зеленский допустил, что на Украине осенью не будет парламентских выборов

14 мая 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Зеленский не вспомнил, что именно говорится о выборах в военное время в Конституции Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что парламентские выборы в стране осенью могут быть отменены из-за военного положения. Он не смог четко ответить на вопрос, что по этому поводу сказано в Конституции Украины. «Если у нас будет военное положение, то выборов не будет. Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. В законе написано, что после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы, я точно не помню», — сказал он в интервью газете The Washington Post . Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал после начала спецоперации Россией. В декабре 2022 года его попросили демобилизовать военнослужащих после года службы, однако он отказал.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что парламентские выборы в стране осенью могут быть отменены из-за военного положения. Он не смог четко ответить на вопрос, что по этому поводу сказано в Конституции Украины. «Если у нас будет военное положение, то выборов не будет. Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. В законе написано, что после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы, я точно не помню», — сказал он в интервью газете The Washington Post. Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал после начала спецоперации Россией. В декабре 2022 года его попросили демобилизовать военнослужащих после года службы, однако он отказал.