Зеленский не смог вспомнить, что говорится о выборах в украинской Конституции

Зеленский допустил, что на Украине осенью не будет парламентских выборов
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский не вспомнил, что именно говорится о выборах в военное время в Конституции Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что парламентские выборы в стране осенью могут быть отменены из-за военного положения. Он не смог четко ответить на вопрос, что по этому поводу сказано в Конституции Украины.

«Если у нас будет военное положение, то выборов не будет. Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. В законе написано, что после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы, я точно не помню», — сказал он в интервью газете The Washington Post.

Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал после начала спецоперации Россией. В декабре 2022 года его попросили демобилизовать военнослужащих после года службы, однако он отказал.

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что парламентские выборы в стране осенью могут быть отменены из-за военного положения. Он не смог четко ответить на вопрос, что по этому поводу сказано в Конституции Украины. «Если у нас будет военное положение, то выборов не будет. Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. В законе написано, что после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы, я точно не помню», — сказал он в интервью газете The Washington Post. Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал после начала спецоперации Россией. В декабре 2022 года его попросили демобилизовать военнослужащих после года службы, однако он отказал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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