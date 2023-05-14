Зеленский не смог вспомнить, что говорится о выборах в украинской Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что парламентские выборы в стране осенью могут быть отменены из-за военного положения. Он не смог четко ответить на вопрос, что по этому поводу сказано в Конституции Украины.
«Если у нас будет военное положение, то выборов не будет. Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. В законе написано, что после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы, я точно не помню», — сказал он в интервью газете
Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал после начала спецоперации Россией. В декабре 2022 года его попросили демобилизовать военнослужащих после года службы, однако он отказал.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!