Дачники из ХМАО остались без газа из-за проблем с земельными участками

16 мая 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Дачников отказались включать в госпрограмму газификации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дачников Сургутского района (ХМАО) отказываются включать в госпрограмму социальной догазификации из-за того, что мэрия несколько лет не может решить вопрос с юридическим статусом земли, на которой находятся СНТ. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута Сергей Носков. «Уже несколько лет дачники из кооператива „Победит“ просят мэрию Сургутского района поменять юридический статус земли, на которой находится СНТ, и вывести ее с межселенной территории в поселенческую. Дело в том, на межселенной территории почему-то тарифы за электроэнергию почти в два раза выше. А недавно мы узнали, что не можем попасть в госпрограмму догазификации из-за того, что ее действие не распространяется на кооперативы, находящиеся на межселенной земле», — сообщил Носков. О проблемах с газификацией на дачах в Сургутском районе подтвердил и руководитель центра правовой поддержки граждан «Югорский советник» Алексей Редькин. По его словам, к ним не раз обращались жители города с вопросом догазификации в кооперативах, находящихся на межселенной территории. Из 46 СНТ в Сургутском районе половина не попадает под госпрограмму. «В Сургуте в марте прошел круглый стол на тему „Проблемы и перспективы развития садоводческих объединений“, там как раз обсуждался этот вопрос. По итогу встречи в адрес администрации Сургутского района и правительство округа была направлена резолюция с проблемами дачников», — сообщил Редькин. В администрации Сургутского района журналисту URA.RU сообщили, что тонкости российских законов не позволяют на региональном уровне сменить статус межселенной территории на поселенческую без изменения федерального законодательства. «Законодательством предусмотрены определенные условия по установлению и уточнению границ населенных пунктов. Одним из условий является невозможность пересечения границ населенных пунктов с землями лесного фонда, которые окружают действующие кооперативы», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Сургуте садовод через суд заставил мэрию ремонтировать дороги на дачах. Несколько лет администрация города отказывалась брать на баланс дорогу в дачном кооперативе «Виктория». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дачников Сургутского района (ХМАО) отказываются включать в госпрограмму социальной догазификации из-за того, что мэрия несколько лет не может решить вопрос с юридическим статусом земли, на которой находятся СНТ. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута Сергей Носков. «Уже несколько лет дачники из кооператива „Победит“ просят мэрию Сургутского района поменять юридический статус земли, на которой находится СНТ, и вывести ее с межселенной территории в поселенческую. Дело в том, на межселенной территории почему-то тарифы за электроэнергию почти в два раза выше. А недавно мы узнали, что не можем попасть в госпрограмму догазификации из-за того, что ее действие не распространяется на кооперативы, находящиеся на межселенной земле», — сообщил Носков. О проблемах с газификацией на дачах в Сургутском районе подтвердил и руководитель центра правовой поддержки граждан «Югорский советник» Алексей Редькин. По его словам, к ним не раз обращались жители города с вопросом догазификации в кооперативах, находящихся на межселенной территории. Из 46 СНТ в Сургутском районе половина не попадает под госпрограмму. «В Сургуте в марте прошел круглый стол на тему „Проблемы и перспективы развития садоводческих объединений“, там как раз обсуждался этот вопрос. По итогу встречи в адрес администрации Сургутского района и правительство округа была направлена резолюция с проблемами дачников», — сообщил Редькин. В администрации Сургутского района журналисту URA.RU сообщили, что тонкости российских законов не позволяют на региональном уровне сменить статус межселенной территории на поселенческую без изменения федерального законодательства. «Законодательством предусмотрены определенные условия по установлению и уточнению границ населенных пунктов. Одним из условий является невозможность пересечения границ населенных пунктов с землями лесного фонда, которые окружают действующие кооперативы», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Сургуте садовод через суд заставил мэрию ремонтировать дороги на дачах. Несколько лет администрация города отказывалась брать на баланс дорогу в дачном кооперативе «Виктория».